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Сестра Сенцова осуществила 17 "походов" в ГМС, чтобы получить вид на жительство

Сестра Сенцова осуществила 17 &quot;походов&quot; в ГМС, чтобы получить вид на жительство
13:10 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что сестра политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан 17 раз подавала документы в ГМС на продление вида на жительство.

Министр иностранных дел Павел Климкин раскритиковал работу Государственной миграционной службы Украины, которая не принимает документы от сестры режиссера Олега Сенцова - Натальи Каплан - на продление вида на жительство.

Об этом министр отметил на странице в Facebook.

"Вчера утром вместе с Яцеком Чапутовичем передали в руки Наталье Каплан знак МИД Польши "Pro Dignitate Humana" для ее брата Олега Сенцова. Видимо, потому что Наташа очень скромная, я только сейчас узнал, и то не от нее, об эпопее, которая длится уже не первый месяц между ней и Государственной миграционной службой Украины по поводу продления вида на жительство”, - отметил Климкин.

По его словам, Каплан была вынуждена осуществить 17 визитов в ГМС, но "завтра обещают наконец принять ее документы".

Министр напомнил, что за последние несколько лет МИД удалось отменить механизм приглашений с получением разрешительных миграционных документов для граждан некоторых стран.

"Не будем на этом останавливаться. Настойчиво советую, а на самом деле - требую от ГМС прекратить издеваться над людьми", - добавил Климкин.

Напомним, Наталья Каплан рассказала, что у украинского политзаключенного Олега Сенцова остаются проблемы с почками и печенью, он ещё не окреп после длительной голодовки. Каплан также подтвердила, что намерена посетить церемонию вручения премии Сахарова вместе с адвокатом Дмитрием Динзе 12 декабря в Страсбурге (Франция).

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Все по теме:

Документы, ГМС, Павел Климкин, вид на жительство, Наталья Каплан, Олег Сенуцов.
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