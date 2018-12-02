Военное положение: Супрун посоветовала, как укомплектовать аптечку

Новости Украины: Ульяна Супрун рассказала, как правильно собрать аптечку.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала, как укомплектовать личную аптечку, чтобы украинцы были готовы к чрезвычайным ситуациям, особенно в период военного положения.

"Ответственные граждане всегда должны быть собранными и готовыми к чрезвычайным ситуациям. Особенно во время военного положения. Пока есть свободное время в выходные - проверьте вашу личную аптечку. Она должна быть укомплектована в соответствии с вашими потребностями и содержать только препараты, у которых не истек срок годности", - отметила Супрун.

Она обнародовала базовый набор, который должен войти в аптечку каждого:

2 пары перчаток

клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания

средства для остановки кровотечения — турникет, кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством

марлевые салфетки разных размеров

бинты марлевые нестерильные

эластичные бинты с возможностью фиксации

пластыри разных размеров

термоодеяло

атравматические ножницы для того, чтобы иметь возможность разрезать одежду на пострадавшем

большой платок, которым можно зафиксировать конечность пострадавшего

антисептические средства - дезинфектор рук, спиртовые салфетки

жилет со светоотражающими элементами, фонарик, маркер.

Супрун обращает особое внимание на то, что кроме наличия аптечки, граждане должны уметь оказывать домедицинскую помощь, и советует каждому пройти такой курс.