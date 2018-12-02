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Военное положение: Супрун посоветовала, как укомплектовать аптечку

Военное положение: Супрун посоветовала, как укомплектовать аптечку
15:20 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Ульяна Супрун рассказала, как правильно собрать аптечку.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала, как укомплектовать личную аптечку, чтобы украинцы были готовы к чрезвычайным ситуациям, особенно в период военного положения.

 

"Ответственные граждане всегда должны быть собранными и готовыми к чрезвычайным ситуациям. Особенно во время военного положения. Пока есть свободное время в выходные - проверьте вашу личную аптечку. Она должна быть укомплектована в соответствии с вашими потребностями и содержать только препараты, у которых не истек срок годности", - отметила Супрун.

Она обнародовала базовый набор, который должен войти в аптечку каждого:

  • 2 пары перчаток
  • клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания
  • средства для остановки кровотечения — турникет, кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством
  • марлевые салфетки разных размеров
  • бинты марлевые нестерильные
  • эластичные бинты с возможностью фиксации
  • пластыри разных размеров
  • термоодеяло
  • атравматические ножницы для того, чтобы иметь возможность разрезать одежду на пострадавшем
  • большой платок, которым можно зафиксировать конечность пострадавшего
  • антисептические средства - дезинфектор рук, спиртовые салфетки
  • жилет со светоотражающими элементами, фонарик, маркер.

Супрун обращает особое внимание на то, что кроме наличия аптечки, граждане должны уметь оказывать домедицинскую помощь, и советует каждому пройти такой курс.

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Украина, Военное положение, Военное положение в Украине, Ульяна Супрун.
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