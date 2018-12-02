Обвал школьной спортарены под Киевом: задержаны 3 чиновника, им грозит до 12 лет

Новости Украины: Чиновникам, которых задержали из-за обвала крыши в спортивной школе города Вишневое на Киевщине может грозить до 12 лет лишения свободы.

Причастным к обвалу крыши спортарены школы в Вишневом под Киевом, которых задержали правоохранители, грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает Нацполиция.

"Задержан директор фирмы, которая выступила генеральным подрядчиком, прораб и предприниматель, который осуществлял технический надзор во время строительства спортивной арены Вишневской школы №4. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Полицейские сейчас расследуют уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины – нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений (ч.1 ст.275), а также присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст. 191).

"Известно, что победитель открытых торгов, который сейчас находится в изоляторе временного содержания, предложил построить спортарену за 17,5 миллионов гривень", - отмечают в полиции.

Полиция задержала трех человек, ответственных за строительство детского спорткомплекса в Вишневом под Киевом, где обрушилась крыша 1 декабря. Об этом сообщила глава Киево-Святошинской райгосадминистрации Мирослава Смирнова.

"Информирую о расследовании относительно обвала крыши спортарены в Вишневом. Полиция уже задержала директора предприятия, которое выступало генеральным подрядчиком в процессе строительства, инженера технического надзора и непосредственного исполнителя работ", - отметила чиновница.

Напомним, 1 декабря в 11 часов 33 минуты в городе Вишневое Киевской области обрушилась крыша на площади 200 кв.м) над спортзалом ДЮСШ "Фаворит". Только за 1,5 мин. до этого тренер успела вывести из здания 30 детей. Погибших и пострадавших нет.