В Киевской области у здания спорткомплекса обвалилась крыша: названа причина

Новости Украины: В городе Вишневое, Киевской области в здании спортивного комплекса обвалилась крыша, спортсменов, которые были на тренировке, эвакуировали.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов сообщил, что в городе Вишневое, Киевской области обрушилась крыша на недавно построенном спортивном комплексе. К счастью, никто не пострадал.

Жданов также рассказал, что благодаря быстрой реакции тренеров, спортсмены, которые именно в это время занимались художественной гимнастикой, успели эвакуироваться из помещения.

Министр спорта Украины сообщил, что по его поручению на место происшествия выехал заместитель министра молодежи и спорта Николай Даневич.

На данный момент, чиновники, администрация спорткомплекса и местная власть работают над детальным анализом причин и последствий обвала крыши, а также договариваются о дальнейших шагах в решении ситуации.

Напомним, с вечера пятницы, 30 ноября, Коммунальное предприятие "Киевавтодор" задействовало 358 единиц спецтехники для уборки снега на дорогах Киева. Также отмечается, что первоначально уборка и обработка посыпочными материалами проводилась на улицах со сложными условиями движения, главных магистралях, мостах, спусках и подъемах, улицах, по которым проходят маршруты движения общественного транспорта. По прогнозам Укргидрометцентра, в воскресенье, 2 декабря погодные условия улучшатся и опять похолодает. Лишь ночью в северных областях и на Левобережье местами небольшой снег. На дорогах страны гололедица.