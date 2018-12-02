Стало известно, когда в "Лефортово" принесут передачи для украинских моряков

Новости Украины: Активисты просят людей, готовых помочь с доставкой и перевезти передачи из центра до "Лефортово" для захваченных украинских моряков.

Волонтеры попробуют 3 декабря отнести передачи украинским морякам в "Лефортово".

"В понедельник нужно нести передачи двадцати одному моряку в Лефортово. Для этого нужно человек пять волонтеров", - написала она.

По словам Ивлевой, передача делается из примерного расчета 3000 рублей на человека, то есть надо всего 60-70 тысяч собрать.

Позже она сообщила, что всего за 12 часов удалось собрать для моряков 259 тысяч 341 рубль. Кроме того, в Украине собрано более 423 тыс. гривень, сообщил журналист Осман Пашаев.

"15 тысяч гривен из денег, которые собрали украинцы, отправил Виктории Ивлевой в Москву. Это максимальная сумма в сутки для перечисления за рубеж. Комиссия банка 300 гривень. В рублях это больше 30 тысяч, но через час можно будет отправить еще столько же", - рассказал он.

Пашаев написал, что "деньги понадобятся, как только нужны будут быстрые оплаты и зачисления".

Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Российские спецназовцы обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряка.

Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали на два месяца всех задержанных украинских моряков.

В настоящее время 21 украинский военный находится в московском СИЗО Лефортово, еще трое раненых также в Москве - в медчасти изолятора "Матросская тишина".