В Украине запретили популярные таблетки от гриппа

Новости Украины: В Украине запретили несколько серий таблеток от гриппа "Колдфлю", обезболивающие таблеток "Сиган" и других препаратов.

В Украине временно запретили реализацию и применение противопростудного лекарственного средства "Колдфлю". Об этом говорится в распоряжении Госслужбы лекарственных средств и контроля за наркотиками.

В тексте документа сказано: Временно запретить реализацию и применение лекарственного средства "Колдфлю" индийского производства, серий CG5702, CG15701, таблетки №4 в стрипах, из-за аннулирования сертификата соответствия условий производства.

Поэтому аптеки должны поместить это лекарственное средство в карантин до отдельного распоряжения Гослекслужбы.

"Колдфлю" применяется для симптоматического лечения простудных заболеваний и гриппа, ринитов любой этиологии, в том числе аллергической, при головной боли, лихорадочных состояниях, связанных с воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей.

Помимо "Колдфлю" под запрет попали следующие препараты:

"Сиган", таблетки, покрытые пленочной оболочкой, № 4 (4х1) в стрипах серий GS01701, GS01702, GS01703. Лекарство применяют для облегчения боли, уменьшения воспаления мягких тканей.

"Кофекс" сироп по 60 мл во флаконе с мерным колпачком; по 1 флакону в картонной коробке серий GC11602, GC11603, GC11701, GC11702, GC11703, GC11704. Его приписывают для лечения сухого, раздражающего, утомительного кашля.

"Ланза" капсулы по 30 мг № 20 (10х2) в блистерах серий GL01701. Показания – пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

"Ензимтал" драже №100 (10х10) в стрипах, серии GE03701. Лекарство применяют для симптоматического лечения диспепсии, метеоризма.

"Тилда" таблетки, покрытые пленочной оболочкой, № 200 (4х50) в стрипах серий GT01701, GT01702. Показания – острая боль, посттравматический и послеоперационный болевой синдром.

Ранее в Украине временно запретили реализацию и применение раствора для инфузий "Натрия хлорид". Отмечается, что основанием для временной запрета стал случай непредвиденных побочных реакций во время применения этих лекарств.