В Украине запретили популярные таблетки от гриппа

В Украине временно запретили реализацию и применение противопростудного лекарственного средства "Колдфлю". Об этом говорится в распоряжении Госслужбы лекарственных средств и контроля за наркотиками.
В тексте документа сказано: Временно запретить реализацию и применение лекарственного средства "Колдфлю" индийского производства, серий CG5702, CG15701, таблетки №4 в стрипах, из-за аннулирования сертификата соответствия условий производства.
Поэтому аптеки должны поместить это лекарственное средство в карантин до отдельного распоряжения Гослекслужбы.
"Колдфлю" применяется для симптоматического лечения простудных заболеваний и гриппа, ринитов любой этиологии, в том числе аллергической, при головной боли, лихорадочных состояниях, связанных с воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей.
Помимо "Колдфлю" под запрет попали следующие препараты:
Ранее в Украине временно запретили реализацию и применение раствора для инфузий "Натрия хлорид". Отмечается, что основанием для временной запрета стал случай непредвиденных побочных реакций во время применения этих лекарств.