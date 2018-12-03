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Крымскотатарские активисты привезли украинским морякам в СИЗО передачу

Крымскотатарские активисты привезли украинским морякам в СИЗО передачу
09:58 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Крымскотатарские активисты привезли под СИЗО "Лефортово" в Москве собранные жителями Крыма вещи и продукты украинским морякам, которых взяли в плен 25 ноября.

Активист крымскотатарского национального движения Нариман Джелялов сообщил, что к СИЗО "Лефортово" в Москву приехали активисты, чтобы передать украинским морякам, захваченных в Керченском проливе 25 ноября, собранные крымчанами вещи и продукты.

Крымскотатарские активисты надеются, что с помощью своих друзей им удастся передать помощь лично в руки украинским морякам.

Как сообщалось ранее, жители Крыма, узнав, что украинских моряков захватили в плен и не разрешили забрать личные вещи, а потом поместили в СИЗО, объявили сбор средств и необходимых вещей. Благодаря их действиям, удалось собрать около 265 тысяч рублей и свыше 40 наименований необходимых вещей, которые планировалось доставить арестованным военным в московское Лефортово.

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Напомним, 25 ноября украинские военные совершали плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Российские спецназовцы обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряков.  Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали на два месяца всех задержанных украинских моряков. В настоящее время 21 украинский военный находится в московском СИЗО Лефортово, еще трое раненых также в Москве — в медчасти изолятора "Матросская тишина". В связи с данными агрессивными действиями России, в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

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Москва, СИЗО, Передача, Украинские моряки, Лефортово, Крымскотатарские активисты, Собранные вещи и продукты.
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