Жилье для полицейских: В МВД рассказали об условиях

Новости Украины: Председатель Нацполиции Сергей Князев отметил, что программа финансового лизинга даст полицейским уверенность в будущем.

Для получения собственного жилья полицейский должен отвечать всего четырем условиям: выслуга не менее двух лет; не менее пяти лет до выхода на пенсию; сотрудник должен находиться на квартирном учете; срок лизинга не более 20 лет. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует пресс-служба МВД.

"Нам удалось убедить правительство, парламент, руководство страны в том, что финансирование правоохранителей и военных, обеспечение перспективы для них является нашим ключевым приоритетом. Чтобы укрепить мотивацию к ежедневной работе и личному развитию, мы начинаем большую мотивационную программу. Основа этой программы - обеспечение полицейского жильем, социальный пакет и система обучения", - сказал Аваков.

По словам министра внутренних дел, первый этап программы состоит из нескольких компонентов.

"Первый - увеличение денежного обеспечения. С 1 января 2019 года зарплата полицейских будет увеличена на 30%. Второй - Кабмин уже одобрил постановление, и каждый полицейский, который платит за аренду жилья, при условии надлежащего оформления договора аренды будет получать компенсацию. Но этого недостаточно, и мы приняли решение, что нужно заняться основными вопросами быта. Нам удалось реализовать программу ипотеки. Кабмин проголосовал за эту программу, и она внесена в бюджет на 2019 год. Введение системы получения собственного жилья полицейским после двух лет службы на основе ипотеки до 20-летнего льготного финансового лизинга с учетом полного погашения процентов со стороны министерства и бонусного погашения до 40% лизинга МВД за выслугу лет - основной компонент нашей мотивационной программы", - добавил Аваков.

Он отметил, что для участия в программе необходимо несколько условий: выслуга не менее 2 лет, кроме участников боевых действий; не менее 5 лет до выхода на пенсию; сотрудник должен находиться на квартирном учете; срок лизинга не более 20 лет.

Как сообщалось, 8 ноября Аваков презентовал патрульным программу социального обеспечения правоохранителей системы МВД.