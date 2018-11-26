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В МВД готовы обеспечить круглосуточную регистрацию растаможенных "евроблях"

В МВД готовы обеспечить круглосуточную регистрацию растаможенных &quot;евроблях&quot;
13:52 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Сервисные центры Министерства внутренних делу Украины готовы оказать круглосуточную работу по регистрации растаможенных автомобилей с европейской регистрацией.

Сервисные центры МВД готовы в круглосуточном режиме регистрировать растаможенные авто с европейской регистрацией. На этом отметил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"Региональные сервисные центры МВД готовы обеспечить бесперебойную работу по государственной регистрации растаможенных транспортных средств в круглосуточном режиме", - отметил он.

В то же время, по его словам, на правительственном уровне продолжаются межведомственные консультации по внедрению упрощенного порядка реализации норм недавно принятых законов для облегчения регистрационных процедур для водителей таких транспортных средств.

В МВД отмечают, что водители транспортных средств, пересекающих государственную границу, должны неуклонно придерживаться норм законов №8487 и №8488 о легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией.

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В ведомстве также отметили, что подразделения Национальной полиции Украины и Государственная пограничная служба Украины работают в приграничных районах в усиленном режиме в соответствии с поручением министра внутренних дел. Правоохранители призывают участников протестов придерживаться публичного порядка и воздержаться от провокаций.

Как сообщалось, на государственной границе остается усложненным движение через некоторые пункты пропуска. Это связано с действиями владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые частично или полностью блокируют движение по дорогам, что ведут к пунктам пропуска. Такие действия участников международного движения вызваны вступлением в силу новых законодательных норм в части легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией.

В настоящее время сложная ситуация наблюдается на направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини", "Краковец", "Солотвино", "Угринов", "Грушев", "Смильница", "Доманово". Наиболее остро она касается границы с Польшей. Для урегулирования сложившейся ситуации МВД Украины создало оперативный штаб Национальной полиции. Также по инициативе МВД создана рабочая группа для урегулирования законодательных норм и разблокированию движения на пунктах пропуска. 

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Регистрация, МВД Украины, Круглосуточная работа, Растаможенные авто, Европейская регистрация.
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