Украинцы назвали основные проблемы страны

Новости Украины: Украинцы считают боевые действия на Донбассе, коррупцию и низкий уровень производства основными проблемами для страны.

Боевые действия на Донбассе, коррупция в государственных органах власти и низкий уровень производства являются основными проблемами для Украины по мнению большинства граждан страны, опрошенных в ходе социсследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в сентябре-октябре текущего года.

Согласно обнародованным в понедельник результатам опроса, респондентам было предложено назвать "три проблемы из перечисленных, которые являются наиболее важными для Украины". Боевые действия на Донбассе назвали такой проблемой назвали 57% опрошенных, коррупцию – 49%, низкий уровень производства – 26% респондентов.

Далее с небольшим отрывом идут рост цен (24%), безработица (22%), некомпетентность власти (21%).

Также украинцы рассматривают как проблемы политическую нестабильность (16%), социальную защиту бедных (13%), отношения с Россией и падение курса гривни (по 11%).

При этом задержку зарплат/пенсий, экологию и недостаток/вероятность отключения газа, электроэнергии, воды считают основными проблемами Украины лишь по 3% опрошенных, а права собственности на землю и статус русского языка – всего по 2% респондентов.

Вместе с тем, на вопрос о трех самых важных проблемах лично для них, респонденты отметили рост цен (68%), военные действия на Донбассе (29%), падение курса гривни (27%), безработицу (24%), систему здравоохранения (22%), социальную защиту бедных (20%).

Статус же русского языка важной проблемой считает для них лично 1% опрошенных.

При этом отношения с Россией одной из важнейших для себя личной проблем назвали 4% украинцев, а российское присутствие в Крыму – 2%.

Опрос "Динамика общественно-политических взглядов в Украине" был проведен с 29 сентября по 14 октября 2018 года Социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института (IRI).

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2400 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.