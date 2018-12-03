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Минздрав: Бесплатные тесты на ВИЧ-инфекцию уже во всех регионах Украины

Минздрав: Бесплатные тесты на ВИЧ-инфекцию уже во всех регионах Украины
15:44 Сегодня Телеграф moz.gov.ua Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Минздраве сообщили, что Украина полностью обеспечивает лечение всех больных ВИЧ-инфекцией антиретровирусной терапией.

Украина обеспечена современными тестами, которые быстро обнаруживают ВИЧ-инфекцию: сделать этот анализ можно у своего семейного врача или в медицинском центре. Об этом сообщает Минздрав.

"Бесплатные быстрые тесты на ВИЧ есть во всех регионах Украины, их можно пройти как в специальных центрах, так и у своего семейного врача, терапевта или педиатра. Результат быстрого теста на ВИЧ готов уже через 15 минут: 5 минут — подготовка и забор крови из пальца, 10 — ожидание результата.

Если ВИЧ-инфекцию диагностировать вовремя, можно оперативно начать антиретровирусную терапию, предоставить необходимое лечение пациенту и таким образом гарантировать человеку качественную и полноценную жизнь", — подчеркнули в Минздраве.

Минздрав: Украина обеспечена вакцинами от столбняка

Как сообщалось, сегодня в Украине только 40% ВИЧ-инфицированных людей получают высокоэффективную антиретровирусную (АРВ) терапию. В то же время Украина занимает первое место по масштабам распространения ВИЧ-инфекции в Европе, в частности, из-за низкого уровня выявления этой инфекции. В Украине более 100 тысяч человек не знают, что у них есть ВИЧ-инфекция.

ВИЧ-инфекция в Украине в 66% случаев распространяется через незащищенные половые контакты, а в 20% — из-за введения наркотических веществ при помощи инъекций. По оценочным данным, в Украине насчитывается более 240 тыс. людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. Под медицинским наблюдением — лишь 140 тыс. пациентов и около 100 тыс. получают эффективное лечение.

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Украина, Минздрав, ВИЧ, ВИЧ-инфекция, Министерство здравоохранения Украины, Тесты на ВИЧ-инфекцию, Тесты на ВИЧ.
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