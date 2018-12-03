Ноябрь стал самым холодным в XXI веке: эта осень в Киеве побила все рекорды

Новости Украины: Ноябрь-2018 в Киеве был самым холодным в XXI веке.

На протяжении осени-2018 в Киеве было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Об этом сообщает в понедельник Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Календарная осень закончилась, а метеорологическая зима пожаловала в столицу еще 13 ноября, когда среднесуточная температура воздуха стойко перешла через 0°С в сторону снижения. Это произошло на две недели раньше климатической нормы. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского на проспекте Науки, средняя температура воздуха нынешней осени составила +9,4°С, что на 1,4°С выше климатической нормы, в течение сезона было зафиксировано 8 температурных рекордов", - говорится в сообщении.

Как отметили в обсерватории, метеорологическая осень оказалась короткой и продолжалась с 23 сентября по 12 ноября – лишь 51 день, а самой короткой остается осень 1919 года – лишь 31 день.

Холоднее всего в нынешнюю осень в Киеве было 30 ноября, когда минимальная температура под утро опустилась до 11,4 градусов мороза, а самая жаркая – 3 сентября, когда максимальная температура пополудни достигла +31,9°С.

Осадков осенью в Киеве выпало 95 мм, что отвечает 71% климатической нормы. Недобор состоялся в ноябре, в котором выпало лишь 37% климатической нормы, и октябре – 51% климатической нормы.