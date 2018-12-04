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Минздрав: В Украине не хватает центров реабилитации для детей

Минздрав: В Украине не хватает центров реабилитации для детей
09:51 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Украине изменятся нормы по созданию реабилитационных центров и каждая область будет иметь заведение паллиативной помощи.

В Украине недостаточное количество реабилитационных центров для детей, поэтому Министерство здравоохранения разработало постановление относительно правовых основ для создания таких заведений. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"В Украине критически не хватает реабилитационных центров для детей. В то же время, чем быстрее ребенок получает нужную реабилитацию, тем лучшими являются результаты. Сегодня от момента направления ребенка в реабилитационный центр до начала лечения проходит около года. Теряется ценное время, состояние ребенка ухудшается, реабилитация проходит значительно дольше", - отметили в Минздраве.

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"Минздрав Украины разработал проект постановления Кабинета Министров Украины "Об утверждении Положения о центре медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям". Это положение станет правовой основой для создания центров, предоставляющих реабилитационные и паллиативные услуги детям. В частности, реабилитационные центры будут созданы на базе каждого дома ребенка, имеющие медперсонал и оборудование. По меньшей мере один центр по реабилитации и паллиативной помощи будет действовать в каждой области", - отметили в Минздраве.

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Украина, Минздрав, Министерство здравоохранения Украины, Реабилитационные центры для детей.
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