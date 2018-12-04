Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать в этот день

Новости Украины: В самый разгар Рождественского поста православные христиане отмечают праздник Введения Пресвятой Богородицы во храм.

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Праздник Введения Пресвятой Богородицы является одним из 12 важнейших в церковном календаре. Соблюдение традиций этого дня поможет достичь благополучия и попрощаться с неприятностями.

Что нельзя делать в день Введения во храм пресвятой Богородицы

1. Нельзя заниматься стиркой, уборкой, шитьем. Любые занятия, которые требуют значительных физических усилий, лучше отложить на другой день.

2. Нельзя заключить церковный брак, так как в Рождественский пост венчания вообще не совершаются.

3. С Введения и до Благовещения (7 апреля) не разрешалось копать землю лопатой. В народе говорят: "Земля покоится, на лето сил набирается".

4. По поводу праздника не нужно устраивать пышных гуляний. Достаточно ограничится торжественным семейным обедом или ужином.

5. В этот день лучше не давать в долг. Это не церковный запрет – скорее, народная примета.

Что можно делать день Введения во храм пресвятой Богородицы

В этот день рекомендуется, чтобы первым в дом вошел молодой красивый мужчина с деньгами. Его надо угостить вкусностями, следовательно, по поверью, весь год в семье все будут здоровы и всегда будут вестись деньги.