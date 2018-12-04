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Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать в этот день
Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать в этот день

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать в этот день

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать в этот день
11:29 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В самый разгар Рождественского поста православные христиане отмечают праздник Введения Пресвятой Богородицы во храм.

4 декабря христиане вспоминают, как святые Иаоким и Анна привели трехлетнюю Деву Марию в Иерусалимский Храм. Так родители Богородицы исполнили свой обет - обещание посвятить долгожданную дочь Богу

Праздник Введения Пресвятой Богородицы является одним из 12 важнейших в церковном календаре. Соблюдение традиций этого дня поможет достичь благополучия и попрощаться с неприятностями.

Сегодня православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы

Что нельзя делать в день Введения во храм пресвятой Богородицы

1. Нельзя заниматься стиркой, уборкой, шитьем. Любые занятия, которые требуют значительных физических усилий, лучше отложить на другой день.

2. Нельзя заключить церковный брак, так как в Рождественский пост венчания вообще не совершаются.

3. С Введения и до Благовещения (7 апреля) не разрешалось копать землю лопатой. В народе говорят: "Земля покоится, на лето сил набирается".

4. По поводу праздника не нужно устраивать пышных гуляний. Достаточно ограничится торжественным семейным обедом или ужином.

5. В этот день лучше не давать в долг. Это не церковный запрет – скорее, народная примета.

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: история, приметы и запреты праздника

Что можно делать день Введения во храм пресвятой Богородицы

В этот день рекомендуется, чтобы первым в дом вошел молодой красивый мужчина с деньгами. Его надо угостить вкусностями, следовательно, по поверью, весь год в семье все будут здоровы и всегда будут вестись деньги.

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Все по теме:

Праздник, История, Традиции, Запреты, Что нельзя делать, Введение во храм Пресвятой Богородицы, Что можно делать, Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018.
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