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Порошенко встретился с родными пленных моряков

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Порошенко встретился с родными пленных моряков
12:55 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com/petroporoshenko

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с семьями захваченных Россией в плен моряков.

Президент Украины Петр Порошенко встретился с семьями находящихся в плену в РФ украинских моряков.

"Спасибо семьям наших моряков за сегодняшнюю встречу. Не русским неправедным судом судить наших ребят! Они по статусу, по Женевской конвенции являются военнопленными и не подсудны ни одному кремлевскому суду. Почему? Там нет ни правды, ни справедливости, ни закона", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Президент подчеркнул, что Россия должна освободить украинских моряков, и что это является главным требованием.

"Сегодня весь мир требует от Путина освободить украинских героев и прекратить агрессию", - добавил он.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября с применением оружия захватили в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь". Несколько моряков были ранены.

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24 украинца, находившихся на захваченных судах ВМС ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года. К 29 ноября арестованные моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых содержатся в медблоке следственного изолятора "Матросская тишина".

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Россия, ВМС ВСУ, Петр Порошенко, Пленные моряки.
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