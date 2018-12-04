СБУ блокировала кибератаку на судебную систему

Новости Украины: Спецслужбы Украины блокировали попытку РФ провести атаку на системы судебной власти.

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали попытку российских спецслужб провести масштабную кибератаку на информационно-телекоммуникационные системы судебной власти Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Специалисты СБУ зафиксировали, что кибератака началась через рассылку по электронной почте зараженных вирусом поддельных бухгалтерских документов. После открытия файлов на компьютеры скрыто загружалось вредоносное программное обеспечение для несанкционированного вмешательства в судебные информационные системы и похищения служебной информации", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, сотрудники СБУ установили, что обнаруженная вирусная программа соединялась с контрольно-командных серверов, которые имели, в частности, российские IP-адреса.

"По заключению специалистов замысел спецслужб РФ заключался в блокировании устойчивого функционирования судебной информационной системы Украины. Благодаря совместным мероприятиям с Государственной судебной администрацией и Госспецсвязи удалось локализовать негативные акции кибератаки и предупредить ее дальнейшее развитие", - говорится в сообщении.