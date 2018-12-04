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Порошенко заявил о возможности роста средней заработной платы

Порошенко заявил о возможности роста средней заработной платы
20:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Президент Украины рассказал, когда средняя заработная плата может вырасти до 10 тысяч.

Президент Петр Порошенко убежден, что в первом квартале 2019 года средняя заработная плата может вырасти до 10 тысяч гривен. Об этом он заявил на встрече с представителями деловых кругов в рамках рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, сообщает пресс-служба Главы государства.

"Глава государства также отметил важность детенизации заработных плат. По его словам, в первом квартале 2019 года Украина имеет все шансы установить среднюю зарплату на уровне 10 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что такие темпы роста зарплат должны сохраняться, чтобы выиграть в конкуренции за рабочую силу.

Также он подчеркнул, что для того, чтобы люди не уезжали за рубеж, необходимо повышать оплату труда и его производительность внутри страны.

"С одной стороны, это защита с точки зрения безопасности. С другой стороны, это защита с точки зрения уровня жизни. Это не только платежеспособный спрос, а это восстановление справедливости. Тогда, когда у меня спрашивают, что делать сейчас, когда вследствие якобы открытия границ большое количество украинцев выезжает на работу за рубеж, я всегда отвечаю, что есть два пути: вернуться в СССР и установить "железный занавес", или повысить зарплату вместе с производительностью труда внутри страны", - убежден Порошенко.

Военное положение: Порошенко заявил, что "раскачать" валютный рынок не вышло

В то же время он отметил важную роль бизнеса в разработке стратегии реформирования экономики Украины. Он рассказал, что на первых встречах с предпринимателями были жалобы, в частности относительно проблем с возвратом НДС, были разговоры о необходимости реформирования валютного рынка и защите от необоснованных проверок.

При этом Президент напомнил, что в результате были приняты решения об урегулировании возврата НДС и о валютном рынке, законы о прекращении необоснованных проверок, так называемые "маски-шоу стоп".

Также, по словам Главы государства, сейчас разрабатываются новые инициативы относительно налога на выведенный капитал и внедрение органа финансовых расследований.

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Заработная плата, Петр Порошенко, Президент Украины, Средняя заработная плата.
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