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Кабмин выделит по 100 тыс. грн военнопленным украинским морякам

Кабмин выделит по 100 тыс. грн военнопленным украинским морякам
14:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Выделенные средства должны быть использованы на защиту военнопленных лиц, в частности на правовую помощь, доставку корреспонденции и ряд других целей.

Кабинет министров Украины принял постановление о выплате по 100 тыс. грн военнопленным украинским морякам, которые были захвачены Россией в Керченском проливе.

"Сегодня Кабмин принял постановление о выплате военнопленным, которые были захвачены Российской Федерацией после происшествий в Черном море", - рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины (МинВОТ) Вадим Черныш журналистам после заседания Кабмина.

После того, как Министерство обороны предоставит список военнопленных с точными персональными данными, МинВОТ приступит к идентификации данных лиц для выплаты их родственникам или законным представителям помощи в размере 100 тыс. грн.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь". Несколько моряков были ранены.

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24 украинца, находившихся на захваченных судах ВМС ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года.

Арестованные моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых содержатся в медблоке следственного изолятора "Матросская тишина".

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Украина, Россия, Кабмин, РФ, Керченский пролив, Кабинет Министров Украины, Военнопленные, Захваченные украинские моряки.
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