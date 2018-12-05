Прием в ВУЗы в 2019 году: новые условия

Новости Украины: Министерство образования и науки Украины представило новые правила приема в вузы на 2019 год.

В 2018 году в Украине разработали проект Условий приема в учреждения высшего образования на 2019 год. Об этом сообщает osvita.ua.

В данном проекте предлагается сократить сроки вступительной кампании, проводить творческие конкурсы к основной сессии ВНО, первоочередное зачисление тех, кто в дальнейшем желает работать в селах и тому подобное.

МОН предлагает в следующем году для поступления в вузы будут принимать сертификаты ВНО 2018 и 2019 годов по всем предметам. Подать также можно будет сертификаты ВНО по 2017 год, однако кроме оценок из иностранных языков – английского, французского, немецкого и испанского.

Изменения в сроки вступительной кампании

На бакалавра регистрация электронных кабинетов начнется за 9 дней до начала подачи заявлений – 1 июля, а сам прием заявлений и документов на бюджет будет проходить с 10 до 22 июля. Общее сокращение – 3 дня по сравнению с 2018-м. В то же время возможность регистрации электронных кабинетов будет открыта до 30 августа, чтобы через них могли подать заявления поступающие на заочную форму обучения на контракт.

Учреждения высшего образования также должны будут предварительно согласовывать график проведения конкурсов с Министерством образования. Таким образом в МОН считают, что будет устранено дублирование дней проведения конкурса по одной и той же специальности в разных университетах.

Со 2019 года в Украине заработает механизм первоочередного зачисления поступающих в медицинские и педагогические вузы, которые захотят работать в сельских местностях. Это будет касаться поступающих на специальности отраслей знаний "Образование/Педагогика" и "Здравоохранение", которые заключат соглашение об отработке не менее 3 лет в селе или поселке городского типа. Такая новация позволит улучшить уровень кадрового обеспечения в образовательной и медицинской сферах в сельской местности.

Также возможно будет расширена практика установления минимального количества баллов для поступления на специальности с особенно высоким уровнем общественной ответственности.

Для поступления в магистратуру будет увеличен перечень специальностей, на которые придется сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку по технологии ЗНО. В частности, планируется добавить специальности "Музееведение, памятниковедение", "Менеджмент социокультурной деятельности", "Информационное, библиотечное и архивное дело", а также все специальности отраслей знаний "Богословие", "Социальные и поведенческие науки", "Управление и администрирование", "Информационные технологии", "Публичное управление и администрирование".

Впервые в этом году предполагается набор абитуриентов на младшего бакалавра по двум сертификатам ВНО. Но это касаемо только на небюджетные конкурсные предложения.

для поступления на бакалавра на основе младшего специалиста по специальности "Экономика"и специальностям отрасли знаний "Управление и администрирование"надо будет подавать сертификат ЗНО по украинскому языку и литературе. А для поступления на базе младшего специалиста на бакалавра или магистра медицинского направления обязательным будет сертификат о сдаче Лицензионного интегрированного экзамена Крок М.