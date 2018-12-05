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СБУ разоблачила провокатора, распространяющего фейки по заданию РФ

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СБУ разоблачила провокатора, распространяющего фейки по заданию РФ
17:18 Сегодня Телеграф Фото: www.ssu.gov.ua

Новости Украины: СБУ нашли провокатора, который распространял фейковые сообщения по заданию РФ с целью посеять панику среди населения Украины.

В СБУ разоблачили участника сети Интернет-провокаторов, который по заданию РФ распространял в соцсетях фейковые сообщения с целью посеять панику среди населения Украины после введения военного положения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что житель города Каменское на Днепропетровщине распространял в соцсетях информацию с публичными призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины. Во время проведения санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили электронную переписку злоумышленника с гражданами РФ и жителями временно аннексированной АР Крым, которые ставили перед ним задачи по распространению провокационных материалов. "Указания" российских кураторов предусматривали, в частности, публикацию статей по "правомерности" действий Военно-морских сил РФ вблизи Керченского пролива и осуждение действий украинских моряков", – говорится в сообщении.

Как сообщает СБУ, после введения военного положения на территории некоторых областей Украины РФ распространяла ложные сообщения для того, чтобы посеять панику среди местных жителей.

Таким образом, кураторы из РФ рассылали неправдивую информацию от имени украинской власти с указаниями по "использованию военных нужд" автомобилей с иностранной регистрацией, фейковые фотографии пустых продуктовых прилавков магазинов на территории Украины, больших очередей на автозаправочных станциях, повесток из военных комиссариатов в рамках общегосударственной мобилизации.

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СБУ получила информацию о создании сети таких Интернет-провокаторов в нашей стране. По замыслу российских спецслужб привлечения именно жителей Украины к распространению деструктивных материалов позволяет адаптировать их для граждан нашей страны и создать иллюзию "правдивости" сообщений.

Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства начатого по ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления лиц кураторов и участников сети Интернет-провокаторов.

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Украина, СБУ, Россия, РФ, Служба безопасности Украины, Интернет-провокаторы.
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