В Раде не поддержали уголовную ответственность за клевету

Новости Украины: Комитет ВР не поддержал уголовную ответственность за клевету.

Комитет ВР по вопросам свободы слова и информационной политики не рекомендует Верховной Раде принимать проект закона о внесении изменений в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно установления ответственности за клевету. Против принятия этого законопроекта единогласно проголосовали члены комитета на заседании в среду.

Ранее группа народных депутатов от фракции БПП предложила ввести уголовную ответственность за клевету. Законопроект № 9306 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины зарегистрировали народные депутаты из БПП Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин 20 ноября.

Авторы законопроекта предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей 151 (2) "Клевета" и предусмотреть санкцию до 3 лет лишения свободы.