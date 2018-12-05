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Гройсман: У нас есть сегодня в стране цифровая дискриминация

Гройсман: У нас есть сегодня в стране цифровая дискриминация
20:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Владимир Гройсман заявил, что украинские города и села имеют неравные цифровые возможности доступа к качественному интернету.

Украинские города и села в настоящее время имеют очень неравные цифровые возможности доступа к качественному интернету, и это надо исправлять. Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман, выступая на Форуме местного самоуправления и ОТГ.

"У нас есть сегодня в стране цифровая дискриминация. Потому что в больших городах мы имеем 3G и 4G, а в небольших громадах нет элементарного доступа к интернету, а если у нас нет доступа к интернету, тогда мы не создали условия для того, чтобы все имели равный доступ к получению новых знаний, новых сервисов, новых возможностей", - сказал Гройсман.

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По его словам, этот вопрос нуждается в решении как на государственном, так и на местном уровне.

Как сообщалось, 5 декабря в Киеве начал работу Форум местного самоуправления, в рамках которого проходит III Форум объединенных громад. В мероприятии участвуют свыше 800 представителей ОТГ, органов местного самоуправления со всей Украины.

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Все по теме:

Интернет, Премьер-министр, Владимир Гройсман, Доступ к интернету, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
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