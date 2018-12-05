Скачать
Среда, 05.12.2018
Военное положение: что происходит в регионах
Военное положение: что происходит в регионах
В Киеве спасатели проверяют подземные укрытия
В Киеве спасатели проверяют подземные укрытия
Британский промоутер назвал Усика следующим соперником Джошуа
Британский промоутер назвал Усика следующим соперником Джошуа
Новый год 2019: красивые прически для новогоднего корпоратива
Новый год 2019: красивые прически для новогоднего корпоратива

Верховный суд: Установка счетчиков на газоснабжение является обязанностью облгазов

Верховный суд: Установка счетчиков на газоснабжение является обязанностью облгазов
21:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Отказ ответчика установить индивидуальные счетчики противоречит требованиям законодательства, а также нарушает их права как потребителей.

В установленных тарифах на газоснабжение были предусмотрены расходы на установку индивидуальных счетчиков газа.

Обязанность устанавливать индивидуальные приборы учета природного газа для населения возложена на газораспределительные организации. Об этом говорится в выводе Большой палаты Верховного суда по результатам рассмотрения иска физических лиц против ПАО "Криворожгаз", сообщает пресс-служба суда.

"В установленных тарифах на газоснабжение были предусмотрены расходы на установку индивидуальных счетчиков газа. ПАО "Криворожгаз" обязано предоставлять оплаченные истцами услуги, в том числе, в соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона Украины № 3533-VI обязано обеспечить установку счетчиков газа для населения, проживающего в квартирах, в которых газ используется только для приготовления пищи, – до 1 января 2018 года, поскольку рассмотрение дела по существу завершилось до внесения изменений относительно срока установления счетчиков таким потребителям", - сказано в сообщении.

В Украине начнут проверять качество отопления

"Именно на субъект хозяйствования – газораспределительную организацию – возложена обязанность установления счетчиков газа для населения, и только он должен принимать меры по привлечению других источников финансирования этих работ и возложение такой обязанности на потребителей неправомерно", - сказано в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Газоснабжение, Верховный суд, Газ для населения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Четвероногие друзья: редкие породы собак, о которых мало кто знает
02 Маникюр 2019: интересные идеи маникюра с фольгой
03 Историческое событие: названа дата объединительного собора украинских церквей
04 Кулинарные провалы, которые доведут вас до слез от смеха
05 Биатлон: мужская индивидуальная гонка сегодня не состоится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Взрыв под Ичней: восстановено почти половину зданий
Взрыв под Ичней: восстановено почти половину зданий
В Украину возвращаются морозы: в каких регионах похолодает
В Украину возвращаются морозы
В Черкассах маршрутка насмерть переехала мужчину
В Черкассах маршрутка насмерть переехала мужчину
Регина Тодоренко и Влад Топалов встретили своего первенца
Регина Тодоренко и Влад Топалов встретили своего первенца
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь