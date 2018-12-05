Верховный суд: Установка счетчиков на газоснабжение является обязанностью облгазов

Новости Украины: Отказ ответчика установить индивидуальные счетчики противоречит требованиям законодательства, а также нарушает их права как потребителей.

В установленных тарифах на газоснабжение были предусмотрены расходы на установку индивидуальных счетчиков газа.

Обязанность устанавливать индивидуальные приборы учета природного газа для населения возложена на газораспределительные организации. Об этом говорится в выводе Большой палаты Верховного суда по результатам рассмотрения иска физических лиц против ПАО "Криворожгаз", сообщает пресс-служба суда.

"В установленных тарифах на газоснабжение были предусмотрены расходы на установку индивидуальных счетчиков газа. ПАО "Криворожгаз" обязано предоставлять оплаченные истцами услуги, в том числе, в соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона Украины № 3533-VI обязано обеспечить установку счетчиков газа для населения, проживающего в квартирах, в которых газ используется только для приготовления пищи, – до 1 января 2018 года, поскольку рассмотрение дела по существу завершилось до внесения изменений относительно срока установления счетчиков таким потребителям", - сказано в сообщении.

"Именно на субъект хозяйствования – газораспределительную организацию – возложена обязанность установления счетчиков газа для населения, и только он должен принимать меры по привлечению других источников финансирования этих работ и возложение такой обязанности на потребителей неправомерно", - сказано в сообщении.