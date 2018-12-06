"Нафтогаз" перечислил в бюджет более 70% дивидентов

Новости Украины: НАК "Нафтогаз" выплатил государству 21,5 млрд грн дивидентов.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" по состоянию на 6 декабря уже перечислила в государственный бюджет 21,5 миллиарда гривен дивидендов по итогам деятельности за 2017 год из запланированных на этот год 29,4 миллиарда гривен, говорится в сообщении компании.

"По состоянию на 6 декабря 2018 года, компания уже выплатила в государственный бюджет свыше 21,5 миллиарда гривен дивидендов из запланированных на этот год 29,4 млрд грн. Остаток в 7,9 миллиарда гривен компания должна выплатить до 25 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Нафтогаз" в ноябре перечислил в государственный бюджет 8,1 миллиарда гривен дивидендов, в соответствии с графиком, согласованным Кабинетом министров Украины.

В компании напомнили, что, в соответствии с распоряжениями правительства, сумма дивидендов, которые "Нафтогаз" перечислит в государственный бюджет в 2018 году, будет составлять 75% чистой прибыли, полученной компанией за 2017 год.

В 2017 году НАК "Нафтогаз Украины" выплатила дивиденды в размере 50% от чистой прибыли за 2016 год в сумме 13,3 миллиарда гривен.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличил чистую прибыль на 48% - до 39,3 миллиарда гривен.

Справка. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.