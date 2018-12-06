Скачать
Четверг, 06.12.2018
Рада проголосовала: Украина разорвала Договор о дружбе с Россией
Рада проголосовала: Украина разорвала Договор о дружбе с Россией
Ветераны за независимость Украины в XX веке признаны участниками боевых действий
Ветераны за независимость Украины в XX веке признаны участниками боевых действий
Джима выиграла индивидуальную гонку в Поклюке
Джима выиграла индивидуальную гонку в Поклюке
День памяти святой великомученицы Екатерины: история и традиции праздника 7 декабря
День памяти святой великомученицы Екатерины: история и традиции праздника 7 декабря

"Нафтогаз" перечислил в бюджет более 70% дивидентов

&quot;Нафтогаз&quot; перечислил в бюджет более 70% дивидентов
17:01 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: НАК "Нафтогаз" выплатил государству 21,5 млрд грн дивидентов.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" по состоянию на 6 декабря уже перечислила в государственный бюджет 21,5 миллиарда гривен дивидендов по итогам деятельности за 2017 год из запланированных на этот год 29,4 миллиарда гривен, говорится в сообщении компании.

"По состоянию на 6 декабря 2018 года, компания уже выплатила в государственный бюджет свыше 21,5 миллиарда гривен дивидендов из запланированных на этот год 29,4 млрд грн. Остаток в 7,9 миллиарда гривен компания должна выплатить до 25 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Нафтогаз" в ноябре перечислил в государственный бюджет 8,1 миллиарда гривен дивидендов, в соответствии с графиком, согласованным Кабинетом министров Украины.

В компании напомнили, что, в соответствии с распоряжениями правительства, сумма дивидендов, которые "Нафтогаз" перечислит в государственный бюджет в 2018 году, будет составлять 75% чистой прибыли, полученной компанией за 2017 год.

В 2017 году НАК "Нафтогаз Украины" выплатила дивиденды в размере 50% от чистой прибыли за 2016 год в сумме 13,3 миллиарда гривен.

В "Нафтогазе" объяснили как реагировать на виртуальные долги за газ

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличил чистую прибыль на 48% - до 39,3 миллиарда гривен.

Справка. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Нафтогаз, НАК "Нафтогаз".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Днем Вооруженных Сил Украины: лучшие поздравления в стихах и прозе, открытки
02 Снег, дождь и гололед: синоптики прогнозируют ухудшение погоды
03 Вы будете смеяться: убийственные демотиваторы для нескучного дня
04 Прокуратура расследует два факта суицида в пенитенциарных учреждениях Одессы
05 Военное положение: что происходит в регионах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Россия перенесла трехсторонние переговоры по газу
Россия перенесла трехсторонние переговоры по газу
6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил
6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил
РФ направила в Крым корабль с высокочастотным ракетным оружием
РФ направила в Крым корабль с ракетным оружием
Новый год 2019: лучшие подарки детям, которые им понравятся
Новый год 2019: лучшие подарки детям, которые им понравятся
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь