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Новые нормы маркировки продуктов: что следует знать украинцам

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Новые нормы маркировки продуктов: что следует знать украинцам
14:45 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Новый закон о маркировке товаров призван защитить потребителей и наладить систему маркировки продуктов в соответствии с нормами ЕС.

6 декабря Верховная Рада приняла новый закон о маркировки продуктов. Отныне изготовители имеют право в ряде случаев не указывать калорийность, данные о ГМО и срок годность. Кроме того, документом запрещено указывать недостоверную информацию на этикетках. Аналогичный запрет распространяется на рекламу продуктов. Кроме того, информация для потребителей должна быть указана на государственном языке. Когда закон вступит в силу, потребителей будут информировать о содержании пищевых добавок, вспомогательных веществ для переработки и других веществ или продуктов, которые могут вызвать аллергические реакции либо неприятие.

Главные нововведения маркировки

Отныне на этикетках продуктов питания появится информация о химических добавках, которые вызывают аллергию. Если в продукте содержится не значительное количество ГМО, то его можно не указывать. Также, не обязательно прописывать и калории для продуктов, которые не подвергались переработке, или если информация о пищевой ценности не является ключевым фактором при покупке.

 За ложную информацию на товарах начнут штрафовать:

  • отсутствие информации об аллергене - штраф 125 тыс. грн;
  • указана неполная информация, но без угрозы для жизни - 20 тыс грн;
  • за измененную информацию на этикетке либо обман покупателя - штраф 62 тыс. грн.

Правда, при этом ответственность для супермаркетов за неправильную маркировку не предусмотрена.

Срок годности будут маркировать по-новому. Водится новое понятие "употребить до" и "минимальный срок годности".

Для скоропортящихся продуктов оставят маркировку "употребить до", а для остальных - минимальный срок годности. Это дата, после которой продукт все еще можно употреблять, но он может изменить свои характеристики.

На рыбе и мясе теперь появится информация нужно ли их размораживать. Кроме того, можно вовсе не указывать срок годности  на свежих фруктах и овощах, винах и ликерах, хлебобулочных и кондитерских изделиях, а также на соли, сахаре и уксусе.

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Закон также устанавливает требования к шрифту на продуктах. Например, обязательная информация о продукте должна предоставляться буквами высотой более 1,2 мм, а метод оформления текста может выбирать сам предприниматель.

Дополнительные нормы:

  • регламентация обязанностей ответственных операторов рынка;
  • правила предоставления информации о пищевых продуктах дистанционной продажи;
  • указания страны или места происхождения продукта, в случае необходимости;

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По словам представителя парламентского Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Петра Юрчишина, новый закон должен защитить потребителей и приблизить Украину к европейским нормам.

"(Речь идет о) маркировке, словах, описании, обозначениях для товаров и услуг; торговых марках; графических изображениях или символах, касающихся пищевых продуктов, которые размещаются на любой этикетке, упаковке, стикере, а при отсутствии их - в документе или в сообщении, сопровождающей пищевой продукт, - пояснил Юрчишин. - Мы с вами можем потреблять некачественный продукт благодаря недобросовестному товаропроизводителю, а ведь это наши дети (их здоровье)".

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Закон, Продукты, ГМО, Товары, Срок годности, Новый закон о маркировке.
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