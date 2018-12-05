Штрафы и подорожание: курильщикам готовят новые сюрпризы

Новости Украины: В Украине продолжают дорожать сигареты, а депутаты готовят новые ограничения для курильщиков.

Сигареты могут убрать с витрин магазинов, а мест для курения станет меньше. Депутаты готовят новые ограничения для курящих, они прописаны в зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте №4030а, голосовать по которому депутаты планируют уже в декабре. Если его примут – курить станет по-настоящему невыгодно, штрафы вырастут в два раза.

Поднимут штрафы и запретят курить на балконах

Курить станет невыгодно. Сегодня штраф за курение в общественном месте составляет от 51 до 170 гривен. А может стать 340 гривен. Будет и меньше мест для курения. Сейчас закон разрешает курить в помещениях, если там есть вентиляция и урна для окурков. Такие "курилки" обустраивают на предприятиях, в отелях, на вокзалах. Депутаты же хотят запретить их в любом месте, где есть четыре стены и потолок. Это значит, курить запретят на застекленных балконах, террасах кафе и ресторанов.

Сами сигареты уберут с прилавков. Упаковки и макеты сигарет нельзя будет размещать на витринах киосков и прилавках магазинов. Дети не должны видеть сигареты, считают авторы проекта. Такое ограничение работает, например, в Исландии – там запретили выкладку пачек сигарет еще в 2001-м. До этого почти каждый третий исландский подросток курил. Сегодня молодежь Исландии считается наименее курящей в мире. В Украине же курит каждый седьмой школьник.

Дети начинают курить чаще всего из-за того, что сигареты постоянно мелькают перед ними. Подобная реклама повышает риск курения среди детей на 60%, отмечают в общественной организации "Життя", которая борется с употреблением табака.

Существенное подорожание

Кроме того, с Нового года сигареты подорожают. В 2019-м акциз на табачные изделия должен вырасти на 20%. Плюс Рада поддержала предложение Кабмина поднимать акциз еще и на уровень инфляции. В 2019 году инфляция составит 6,3%, прогнозируют в НБУ. Поэтому сигареты с фильтром в 2019-м подорожают еще на 5-7 грн. Подорожание стане ощутимым в марте-апреле, поскольку в торговых точках будут остатки сигарет, закупленные в 2018-м.

Дело в том, что по Соглашению об ассоциации Украина должна постепенно увеличить ставку акциза на сигареты до 90 евро за 1000 штук. В 2017 этот налог в Украине достиг только 21 евро. Планировалось, что до нужного уровня страна дойдет к 2024 году, если поднимать налог ежегодно. К этому времени ожидается, что продажи сигарет сократятся до 40 млрд сигарет с нынешних 73 млрд. При этом, по опыту других стран, доходы в бюджет не будут сокращаться, а наоборот вырастут до примерно 100 млрд грн в год.

Отметим, по данным Госстата, за последние девять лет в Украине распространенность курения уменьшилась на 27%. Около 3% украинцев бросили курить из-за подорожания сигарет.

Электронные и ароматизированные сигареты

Электронную сигарету сейчас может купить и школьник – в законодательстве нет никаких ограничений по их продаже. Хотя их испарения вредны не менее традиционных сигарет. Но закон запрещает использовать их в общественных местах.

"Аэрозоль электронных сигарет не просто "водяной пар", как это утверждается во время продажи. Электронные сигареты создают серьезную угрозу для подростков и беременных. Они усиливают воздействие никотина и ряда токсичных веществ на окружающих. Тем не менее, качественные электронные сигареты, вероятно, будут меньше выделять токсичных веществ, чем обычные сигареты. Однако в настоящее время нам не известна величина снижения риска", – говорится в отчете ВОЗ.

Еще один зарегистрированный в Раде законопроект №2820 предлагает запретить продавать электронные сигареты несовершеннолетним. Еще депутаты хотят, чтобы производитель писал на упаковке информацию о противопоказаниях и рисках для здоровья, а также запретить их рекламу. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 29 странах мира электронную сигарету можно купить только с 18 лет, а в 39 странах их запрещено рекламировать.

Законопроект № 2820 предлагает:

увеличить размер изображения о вреде курения до 65% пачки, а рисунки-предупреждения менять ежегодно;

запретить табачные изделия с ароматизаторами и вкусами;

урегулировать продажу и маркировку электронных сигарет;

обязать производителя электронных сигарет отчитываться Минздраву о составе жидкостей для электронных сигарет и компонентах, которые выделяются с дымом;

полностью запретить рекламу сигарет в интернете;

указывать состав всех компонентов.

Вред от курения

Вред курения для организма человека заключается в его способности стимулировать развитие тяжелых системных заболеваний. Многие из них имеют смертельный исход. Коротко и красноречиво о вреде, который причиняет организму курение, свидетельствуют данные медицинской статистики.

Ежегодно в мире от табака умирает примерно 5 миллионов человек. Примерно 90% смертей от рака легких вызваны употреблением табака. Доказано, что жизнь человека с никотиновой зависимостью на 9 лет короче, чем у его некурящего сверстника.

Рак легких у людей, употребляющих табак, встречается в 10 раз чаще. Регулярное заглатывание слюны с продуктами распада никотина способствует развитию рака полости рта, пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. В легких человека с никотиновой зависимостью оседают и накапливаются смолы, способствующие развитию заболеваний дыхательной системы, в том числе смертельных. Колоссальный вред курение наносит сердцу и сосудам.

После одной сигареты повышается артериальное давление, увеличивается риск тромбообразования и закупорки артерий. Пульс человека, употребляющего табак, на 15 000 сердечных сокращений в сутки чаще, чем у некурящего. Таким образом, нагрузка на сердце у него примерно на 20% выше нормы. Сужение сосудов вызывает кислородное голодание тканей — гипоксию.

Вред курения для организма пассивных курильщиков подтверждается медицинской статистикой: ежегодно в мире их умирает примерно 600 тысяч человек, 300 тысяч из которых — дети. Эти и другие научные данные стали фундаментом для принятия закона о запрете курения в общественных местах.