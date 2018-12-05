Скачать
Среда, 05.12.2018
Историческое событие: названа дата объединительного собора украинских церквей
Историческое событие: названа дата объединительного собора украинских церквей
В Украине успешно испытали противокорабельную ракету
В Украине успешно испытали противокорабельную ракету
Неизвестные украинские чемпионы: спортсмены, которые не так популярны, как Усик
Неизвестные украинские чемпионы
Ракета Ariane-5 стартовала с космодрома Куру (Видео)
Ракета Ariane-5 стартовала с космодрома Куру (Видео)

Штрафы и подорожание: курильщикам готовят новые сюрпризы

Смотрите фото (4)
Штрафы и подорожание: курильщикам готовят новые сюрпризы
12:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Украине продолжают дорожать сигареты, а депутаты готовят новые ограничения для курильщиков.

Сигареты могут убрать с витрин магазинов, а мест для курения станет меньше. Депутаты готовят новые ограничения для курящих, они прописаны в зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте №4030а, голосовать по которому депутаты планируют уже в декабре. Если его примут – курить станет по-настоящему невыгодно, штрафы вырастут в два раза.

Поднимут штрафы и запретят курить на балконах

Курить станет невыгодно. Сегодня штраф за курение в общественном месте составляет от 51 до 170 гривен. А может стать 340 гривен. Будет и меньше мест для курения. Сейчас закон разрешает курить в помещениях, если там есть вентиляция и урна для окурков. Такие "курилки" обустраивают на предприятиях, в отелях, на вокзалах. Депутаты же хотят запретить их в любом месте, где есть четыре стены и потолок. Это значит, курить запретят на застекленных балконах, террасах кафе и ресторанов.

Сами сигареты уберут с прилавков. Упаковки и макеты сигарет нельзя будет размещать на витринах киосков и прилавках магазинов. Дети не должны видеть сигареты, считают авторы проекта. Такое ограничение работает, например, в Исландии – там запретили выкладку пачек сигарет еще в 2001-м. До этого почти каждый третий исландский подросток курил. Сегодня молодежь Исландии считается наименее курящей в мире. В Украине же курит каждый седьмой школьник.

Дети начинают курить чаще всего из-за того, что сигареты постоянно мелькают перед ними. Подобная реклама повышает риск курения среди детей на 60%, отмечают в общественной организации "Життя", которая борется с употреблением табака.

Существенное подорожание

Кроме того, с Нового года сигареты подорожают. В 2019-м акциз на табачные изделия должен вырасти на 20%. Плюс Рада поддержала предложение Кабмина поднимать акциз еще и на уровень инфляции. В 2019 году инфляция составит 6,3%, прогнозируют в НБУ. Поэтому сигареты с фильтром в 2019-м подорожают еще на 5-7 грн. Подорожание стане ощутимым в марте-апреле, поскольку в торговых точках будут остатки сигарет, закупленные в 2018-м.

Дело в том, что по Соглашению об ассоциации Украина должна постепенно увеличить ставку акциза на сигареты до 90 евро за 1000 штук. В 2017 этот налог в Украине достиг только 21 евро. Планировалось, что до нужного уровня страна дойдет к 2024 году, если поднимать налог ежегодно. К этому времени ожидается, что продажи сигарет сократятся до 40 млрд сигарет с нынешних 73 млрд. При этом, по опыту других стран, доходы в бюджет не будут сокращаться, а наоборот вырастут до примерно 100 млрд грн в год.

Отметим, по данным Госстата, за последние девять лет в Украине распространенность курения уменьшилась на 27%. Около 3% украинцев бросили курить из-за подорожания сигарет.

Электронные и ароматизированные сигареты

Электронную сигарету сейчас может купить и школьник – в законодательстве нет никаких ограничений по их продаже. Хотя их испарения вредны не менее традиционных сигарет. Но закон запрещает использовать их в общественных местах.

"Аэрозоль электронных сигарет не просто "водяной пар", как это утверждается во время продажи. Электронные сигареты создают серьезную угрозу для подростков и беременных. Они усиливают воздействие никотина и ряда токсичных веществ на окружающих. Тем не менее, качественные электронные сигареты, вероятно, будут меньше выделять токсичных веществ, чем обычные сигареты. Однако в настоящее время нам не известна величина снижения риска", – говорится в отчете ВОЗ.

Сигареты и алкоголь в Украине продолжают дорожать

Еще один зарегистрированный в Раде законопроект №2820 предлагает запретить продавать электронные сигареты несовершеннолетним. Еще депутаты хотят, чтобы производитель писал на упаковке информацию о противопоказаниях и рисках для здоровья, а также запретить их рекламу. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 29 странах мира электронную сигарету можно купить только с 18 лет, а в 39 странах их запрещено рекламировать.

Законопроект № 2820 предлагает:

  • увеличить размер изображения о вреде курения до 65% пачки, а рисунки-предупреждения менять ежегодно;
  • запретить табачные изделия с ароматизаторами и вкусами;
  • урегулировать продажу и маркировку электронных сигарет;
  • обязать производителя электронных сигарет отчитываться Минздраву о составе жидкостей для электронных сигарет и компонентах, которые выделяются с дымом;
  • полностью запретить рекламу сигарет в интернете;
  • указывать состав всех компонентов.

Вред от курения

Вред курения для организма человека заключается в его способности стимулировать развитие тяжелых системных заболеваний. Многие из них имеют смертельный исход. Коротко и красноречиво о вреде, который причиняет организму курение, свидетельствуют данные медицинской статистики.

Ежегодно в мире от табака умирает примерно 5 миллионов человек. Примерно 90% смертей от рака легких вызваны употреблением табака. Доказано, что жизнь человека с никотиновой зависимостью на 9 лет короче, чем у его некурящего сверстника.

Рак легких у людей, употребляющих табак, встречается в 10 раз чаще. Регулярное заглатывание слюны с продуктами распада никотина способствует развитию рака полости рта, пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. В легких человека с никотиновой зависимостью оседают и накапливаются смолы, способствующие развитию заболеваний дыхательной системы, в том числе смертельных. Колоссальный вред курение наносит сердцу и сосудам.

После одной сигареты повышается артериальное давление, увеличивается риск тромбообразования и закупорки артерий. Пульс человека, употребляющего табак, на 15 000 сердечных сокращений в сутки чаще, чем у некурящего. Таким образом, нагрузка на сердце у него примерно на 20% выше нормы. Сужение сосудов вызывает кислородное голодание тканей — гипоксию.

Супрун привела печальную статистику по заболеваемости раком легких в Украине

Вред курения для организма пассивных курильщиков подтверждается медицинской статистикой: ежегодно в мире их умирает примерно 600 тысяч человек, 300 тысяч из которых — дети. Эти и другие научные данные стали фундаментом для принятия закона о запрете курения в общественных местах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Курение, Сигареты, Курильщики, Штраф за курение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Историческое событие: названа дата объединительного собора украинских церквей
02 Кулинарные провалы, которые доведут вас до слез от смеха
03 Четвероногие друзья: редкие породы собак, о которых мало кто знает
04 Забавные неприятности, которые случились с девушками во время ухода за собой
05 Геращенко: РФ и ее "марионетки" сорвали и это предложение освобождения украинцев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
К росту доллара присоединился и евро: НБУ опубликовал курс валют
НБУ опубликовал курс валют: доллар и евро растут
В Украине будет все: снежная каша, штормовой ветер, туман и &quot;плюс&quot;
Какой будет погода в среду: синоптики дали прогноз
Обыски у священников Московского патриархата: в СБУ рассказали о результатах
Обыски в УПЦ МП: в СБУ рассказали о результатах
Самые невероятные факты о девушках, о которых мужчины даже не догадываются (Фото)
Самые невероятные факты о девушках, о которых мужчины даже не догадываются (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь