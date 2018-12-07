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Патрульная полиция рассказала, сколько тысяч нарушителей "наловили" радары TruCam

Патрульная полиция рассказала, сколько тысяч нарушителей &quot;наловили&quot; радары TruCam
16:20 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: С помощью радаров TruCam полицейские зафиксировали более 16 тысяч нарушений.

С момента запуска измерения скорости на дорогах радарами TruCam полицейские зафиксировали более 16 тысяч нарушений. Об этом заявил во время брифинга первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Запустили мы немногим больше месяца назад измерение скорости с помощью приборов TruCam. Сделали это максимально открыто и прозрачно, предупреждая всех водителей о том, где именно осуществляется измерение, каким образом и т.п. Тем не менее по состоянию на сегодняшний день мы имеем уже более 16 тысяч зафиксированных правонарушений в сфере именно превышения разрешенной скорости", - заявил Белошицкий.

По его словам, в текущем году привлекли к ответственности в сфере безопасности дорожного движения около 1,5 миллиона украинцев.

Напоминаем, что лазерные измерители скорости для фиксации нарушений правил дорожного движения TruCAM патрульная полиция начала получать с 28 сентября.

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Уже с 8 по 15 октября их запустили в тестовом режиме на дорогах Украины.

После чего, в течении первого дня полноценного применения, то есть 16 октября, сотрудники патрульной полиции составили 231 административный материал на водителей за нарушение ими скоростного режима. 

Состоянием на 13 ноября, правоохранители зафиксировали более 8 тысяч превышений скоростного режима на дорогах.

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Нарушители, Радары, Радары TruCam, Департамент патрульной полиции, Алексей Белошицкий.
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