Озвучены две наиболее острые проблемы украинской информационной безопасности

Новости Украины: Золотухин назвал "две большие проблемы" информбезопасности.

В сфере информационной безопасности в Украине на сегодня существуют две наиболее острые проблемы – управленческая и высокая ресурсоемкость этой сферы.

Об этом во время Пятого международного форума "Информационная безопасность: актуальные тренды - 2018", который открылся сегодня, заявил заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин.

"В настоящий момент полностью размыты линии разграничения между кибернетической, политической, национальной безопасностью и информационной сферами, и главной проблемой в этом контексте является то, что это делает невозможным традиционный менеджмент в этой сфере. Есть две большие проблемы: ресурсоемкость этой сферы... Вторая проблема - управленческая, несостоятельность наладить как государственное, так и негосударственное управление процессами, прежде всего горизонтальными", - отметил Золотухин.

По словам заместителя министра, на сегодня нельзя использовать традиционные механизмы работы, когда существует единый управленческий центр. "Единственное, что Украина может предложить в противовес - это горизонтальное управление, когда "старшего" нет, но все мы действуем в едином компетентном поле", - отметил Золотухин, добавив, что это позволяет принимать решения, которые основываются на единственном понимании что такое фейки и как они распространяются, как действовать в киберпространстве, где необходимо решение технических задач и пр.

В свою очередь председатель "Совета информбезопасности и киберзащиты" Эллина Шнурко-Табакова обратила внимание, что в разнообразных журналистских платформах отсутствует рубрика "Безопасность", а о ее делении на физическую, кибернетическую, информационную безопасность вообще не придется говорить. Это значит, по мнению эксперта, что вопрос остается вне поля зрения общества и проблемами информационной безопасности на пятом году войны занимаются преимущественно узкие круги специалистов.

"В текущем году были замечены и информационнные активности, и кибернетические взломы, абсолютно четкие, скоординированные между собой. С этой точки зрения государственным институтам нужна помощь", - отметила Шнурко-Табакова.

По ее словам, в следующем году надо сконцентрироваться и эффективно влиять на все болевые точки государства, помогать государству отражать атаки и взломы, а гражданам учиться не реагировать на действия агрессора, главная цель которого - разрушение консолидации и создание хаоса в Украине.

Как отмечалось во время мероприятия, главной целью нынешнего форума является анализ итогов 2018 года относительно идентификации и противодействия информационным угрозам и гибридным агрессиям, применение "мягкой силы" в геополитических конфликтах мира.

Участие в мероприятии принимают профильные специалисты по семи странам: Украине, Испании, Армении, Казахстане, Нигерии, Ирану, Литве.

Программа форума предусматривает панельные дискуссии, скап-включения и работу в секциях. В частности, в рамках форума пройдет панельная дискуссия: "Тренды и перспективы развития технологий безопасности 2018-2019 лет", две тематические презентации и мастер-классы в двух секциях: "Гуманитарные технологии" безопасности и "Hi-Tech и психотехнологии в секторе безопасности".

Участники мероприятия также обсудят специфику и особенности процессов безопасности в Кавказском регионе; тренды безопасности: ЕС 2018; Беларусь в системе европейской безопасности; гибридную войну РФ против Украины в киберпространстве и др.

Международный форум специалистов по информационной безопасности основан в 2012 г. В течение нескольких первых лет проект реализовался в формате разноплановых конференций, семинаров, авторских мастер-классов.

Последние несколько лет форум проходит под общим неймом "Информационная безопасность: актуальные тренды" и собирает большие аудитории экспертов и слушателей из многих стран мира.

Каждый год Форум собирает в режиме off-line - 150-200 тыс. и on-line – 15-20 тыс. специалистов, которые обмениваются знаниями и опытом в формате панельных дискуссий, мастер-классов, презентаций, докладов и вебинаров.

Ранее Золотухин сообщал, что изменения в плоскости коммуникационной деятельности органов власти действительно происходили и происходят.