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Электронное пенсионное удостоверение: что это такое и какие его преимущества

Электронное пенсионное удостоверение: что это такое и какие его преимущества
11:24 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Украинские пенсионеры могут оформить электронное пенсионное удостоверение, сочетающее в себе и банковскую карточку и удостоверение личности.

Пенсионный фонд Украины продолжает принимать заявления на изготовление электронного пенсионного удостоверения всем желающим пенсионерам. Сейчас ими пользуется почти 400 000 пенсионеров и из числа внутренне перемещенных лиц. Именно они, согласно постановлению Кабинета Министров (Постановление КМУ от 5 ноября 2014 № 637 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам") первыми их начали получать.

Что такое электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ) и каковы его преимущества?

Электронное пенсионное удостоверение - это пластиковая карточка, которая сочетает в себе и банковскую карточку, на которую поступают пенсионные выплаты, и удостоверение личности с соответствующими персональными данными. Соответственно, предъявив удостоверение, пенсионер может воспользоваться льготами, которые ему гарантирует статус бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки в магазинах, аптеках и тому подобное.

Электронное пенсионное удостоверение уже содержит электронную цифровую подпись, которая позволяет получать электронные документы на веб-порталах органов власти.

Кто может получить ЭПУ?

Любой из пенсионеров, который имеет бумажное удостоверение может заменить на новый документ. В то же время переход на новый тип документа не является обязательным, ранее выданные удостоверения продолжают быть действительным.

 Как получить ЭПУ?

Чтобы получить электронное пенсионное удостоверение, нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства и подать заявление. Заявление формируется автоматически из данных, имеющихся в базе Пенсионного фонда. Пенсионеру необходимо ее лишь подписать.

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Для изготовления документа пенсионерам, желающим получить новое удостоверение вместо предыдущего, могут быть использованы фото, имеющиеся в базе данных Пенсионного фонда. Те, кто производит электронное пенсионное удостоверение впервые, могут предоставить фото или сфотографироваться непосредственно в отделении Фонда.

Изготовлением электронного пенсионного удостоверения, которое одновременно является платежной карточкой, пока занимается только Государственный сберегательный банк Украины (Ощадбанк). Сейчас Пенсионный фонд ведет переговоры с другими банками по введению такой услуги. Изготавливается удостоверение в течение 30 дней и выдается в выбранном отделении банка.

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Ощадбанк, Услуга, EPU, Пенсионное удостоверение, Платежная карточка, Электронное пенсионное удостоверение.
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