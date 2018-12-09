Скачать
Воскресенье, 09.12.2018
Ломаченко победил Педрасу решением судей
Ломаченко победил Педрасу решением судей
Геращенко: Украина никогда не признает судилищ РФ над пленными
Геращенко: Украина никогда не признает судилищ РФ над пленными
Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
Ученые: Содом и Гоморра могли быть уничтожены взрывом метеорита
Ученые: Содом и Гоморра могли быть уничтожены взрывом метеорита

Сегодня отмечается Международный день борьбы с коррупцией

Сегодня отмечается Международный день борьбы с коррупцией
11:33 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Согласно индексу восприятия коррупции от организации Transparency International Украина в 2017 году оказалась на 130-ом месте среди 176 стран.

По инициативе ООН 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Именно 9-11 декабря 2003 года в мексиканском городе Мерида состоялась политическая конференция высокого уровня, на которой была подписана Конвенция ООН против коррупции. Украина ратифицировала соглашение 18 октября 2006 года.

Согласно Конвенции ООН против коррупции и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (1999) коррупция - это злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных целях, в целях третьих лиц и групп, а также разные формы незаконного присвоения публичных средств для частного использования. Кроме того, к коррупционным явлениям принадлежит и непотизм (кумовство, семейственность).

По оценкам специалистов, ежегодный объем взяток оценивается в один триллион долларов. Мировая экономика теряет еще 2,6 триллионов долларов в связи с коррупционной деятельностью. Эти средства составляют более пяти процентов глобального ВВП.

Украинцы назвали основные проблемы страны

По данным Программы развития ООН (ПРООН), в развивающихся странах потери, связанные с коррупцией, превышают объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз. В Индексе восприятия коррупции от Transparency International за прошлый год Украина заняла 130-те место среди 176 стран.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ООН, 9 декабря, Международный день борьбы с коррупцией., Уровень коррупции в стране.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
03 Ломаченко - Педраса. Видео онлайн-трансляция боя
04 Ломаченко - Педраса: все о бое
05 Ломаченко - Педраса: события боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Главные события 8 декабря: Отказ УПЦ МП от Объединительного собора и протестующая Европа
Главные новости Украины и мира за 8 декабря
Поступления в местные бюджеты установили рекорд
Поступления в местные бюджеты установили рекорд
Прогноз погоды 9 декабря: пройдет мокрый снег и дождь, на дорогах гололед
Погода 9 декабря в Украине
Умер молодой украинский актер Тарас Мельничук
Умер молодой украинский актер Тарас Мельничук
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь