Сегодня отмечается Международный день борьбы с коррупцией

Новости Украины: Согласно индексу восприятия коррупции от организации Transparency International Украина в 2017 году оказалась на 130-ом месте среди 176 стран.

По инициативе ООН 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Именно 9-11 декабря 2003 года в мексиканском городе Мерида состоялась политическая конференция высокого уровня, на которой была подписана Конвенция ООН против коррупции. Украина ратифицировала соглашение 18 октября 2006 года.

Согласно Конвенции ООН против коррупции и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (1999) коррупция - это злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных целях, в целях третьих лиц и групп, а также разные формы незаконного присвоения публичных средств для частного использования. Кроме того, к коррупционным явлениям принадлежит и непотизм (кумовство, семейственность).

По оценкам специалистов, ежегодный объем взяток оценивается в один триллион долларов. Мировая экономика теряет еще 2,6 триллионов долларов в связи с коррупционной деятельностью. Эти средства составляют более пяти процентов глобального ВВП.

По данным Программы развития ООН (ПРООН), в развивающихся странах потери, связанные с коррупцией, превышают объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз. В Индексе восприятия коррупции от Transparency International за прошлый год Украина заняла 130-те место среди 176 стран.