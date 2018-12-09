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Подразделения МВД Украины переведены на усиленный вариант несения службы

Подразделения МВД Украины переведены на усиленный вариант несения службы
13:33 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Все подразделения системы Министерства внутренних дел Украины переходят на усиленный вариант несения службы, будут созданы оперативные штабы.

Все подразделения системы Министерства внутренних дел Украины перешли на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Для координации работы всех органов системы МВД и мониторинга ситуации создан оперативный штаб, который возглавил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян. В него вошли первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк, заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, первый заместитель главы ДСНС Олег Мельчуцький, заместитель командующего Нацгвардии Валерий Бондарь, а также первый заместитель главы Государственной миграционной службы Наталья Науменко и другие.

Для координации действий созданы оперативные штабы в территориальных органах системы МВД.

Оперативные штабы будут работать в круглосуточном режиме и осуществлять обмен информацией и координацию с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны, Управления государственной охраны и Госспецсвязи.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.

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МВД Украины, Переход, Подразделения, Усиленный вариант несения службы.
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