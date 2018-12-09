Из Будапешта в Мукачево отправился первый поезд

Новости Украины: Сегодня, 9 декабря из Будапешта на Закарпатье отправился первый рейс поезда сообщением "Будапешт-Мукачево", поезд называется "Латорица".

Первый рейс поезда сообщением "Будапешт-Мукачево" отправился сегодня утром в 8.23 по киевскому времени с вокзала венгерской столицы до города на Закарпатье.

"Первый рейс поезда стартовал в 7:23 по центральноевропейскому времени, а это 8:23 по киевскому, с вокзала Нюготи в сторону Закарпатья. Цена билета в кассе венгерского вокзала в Будапеште - 20,9 евро. Именно сегодня, 9 декабря, официально запущено это сообщение как регулярное", - говорится в сообщении.

Как отмечается, поезд называется "Латорица", это название одной из крупнейших рек Закарпатья, которая протекает через Мукачево.

Как отмечает закарпатское издание, "примечательно, что на навигации название "Мукачево" транслитерируеся как Mukacheve, то есть на украинский манер, хотя часто в Венгрии на дорожных знаках используется именно венгерское название города Munkacs. Это название дублируется только на табло вокзала". Поездка из Будапешта в Мукачево будет длиться около 6 часов.

Как сообщалось, "Укрзализныця" анонсировала открытие с 9 декабря долгожданного железнодорожного рейса сообщением "Мукачево-Будапешт". Это будет ежедневный прямой беспересадочный маршрут. Подвижной состав, который будет курсировать по евроколее, принадлежит Венгерским железным дорогам. По расписанию, из Мукачево поезд будет отправляться в 12.30 и прибывать в 18.27 в Будапешт. Из Будапешта отправление в 7.23 и прибытие в Мукачево в 15.20.