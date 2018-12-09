Супрун объяснила, почему зимой нужно "налегать" на квашеную капусту

Новости Украины: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что салат из квашеной капусты может составить конкуренцию йогуртам по полезности.

Полезные бактерии содержатся не только в йогурте. Обычный салат из квашеной капусты может составить хорошую конкуренцию всем лучшим йогуртам. Об этом в Facebook написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Кефир, вино, мисо, кимчи — корейская маринованная редька и капуста, квашеная свекла и свекольный квас — это все примеры ферментированных продуктов. Они приобретают новый вкус и свойства в результате действия ферментов, которые выделяют бактерии", - отметила чиновник.

По ее словам, в ферментированных продуктах молочнокислые бактерии поедают сахар и клетчатку овощей или бобов, и образуют молочную кислоту, которая действует как консервант. Она не дает вредным бактериям и грибкам размножаться и портить продукт.

Ферментация, или же заквашивание, позволяет увеличить срок годности продуктов, сохранить их питательную ценность и делает их еще полезнее.

Супрун подчеркнула, что в ферментированной еде есть пробиотики — живые микроорганизмы, которые играют важную роль в работе кишечника. Они вырабатывают витамины, аминокислоты, формируют здоровый кишечный иммунитет и предотвращают аллергии, колебание веса, предрасположенности к диабету второго типа, и поддерживают здоровый уровень холестерина.

К тому же, по ее словам, ферментация меняет свойства пищи. После этого процесса появляются новые полифенольные соединения с антиоксидантными, противовоспалительными и даже антидепресантними свойствами. К примеру, азиатская ферментирована еда может даже прогнать тревогу — благодаря бактериям в ней появляется гамма-аминобутировая кислота, вещество, которое поддерживает мозг в ясном состоянии и помогает преодолевать пост-травматический синдром.

Процесс ферментации увеличивает содержание питательных веществ в продуктах и делает их полезными, отметила глава Минздрава. Квашеная капуста — это источник витамина С, пектина, кальция и сульфорафана. Квашеная свекла или свекольный квас — кладезь полезных для печени и мышц веществ бетаина, фолиевой кислоты и нитратов. Соевые продукты, как мисо — источник витаминов Е, К, фолиевой кислоты, более доступной, чем в обычной сое, белка и полифенолов.

Также при потреблении ферментированных овощей, вегетарианцы могут получить витамин В12, который отсутствует в продуктах растительного происхождения в других формах.

"Помните, в холодный период года нам может недоставать овощей в рационе, поэтому не забывайте и о ферментированных овощах. И на всякий случай держите небольшую банку бабушкиной квашеной капусты в холодильнике", - сказала Супрун.

Ранее, Супрун дала рекомендации украинцам, как есть сало, чтобы получить максимальную пользу для здоровья. В сале имеется смесь жиров, а также моно- и полиненасыщенные жирные кислоты - такие, как в растительных маслах. Она советует в день есть не более, чем 20-30 граммов насыщенных жиров. Их избыток увеличивает риск атеросклероза.