Гройсман: Благотворительная деятельность - одна из наиболее уважаемых занятий в каждой стране

Новости Украины: Владимир Гройсман отметил, что за последние несколько лет в Украине значительно возросло количество людей, занимающихся благотворительностью.

Благотворительность является одним из наиболее уважаемых занятий в каждой стране, а уровень его развития является индикатором развития общества. Это отметил Премьер-министр Владимир Гройсман в поздравлении с Днем благотворительности.

"Благотворительная деятельность является одним из наиболее уважаемых занятий в каждой стране, которая олицетворяет собой благородные черты гуманизма, добропорядочности и помощи ближнему. Уровень развития благотворительности является четким индикатором развития общества. Распространение благотворительности свидетельствует, какое место в обществе занимают принципы морали и культуры в целом", - отметил руководитель правительства.

Во время событий на Майдане, в течение всего времени вооруженной агрессии против нашего государства украинцы поняли важность взаимопомощи и взаимовыручки, и благотворительность является одним из способов, которым мы можем помогать друг другу, не полагаясь на других.

Премьер-министр признал, что в Украине до сих пор есть немало общественных проблем, с которыми государство не в состоянии справиться самостоятельно. В частности, это лечение и реабилитация тяжело больных пациентов, помощь травмированным воинам, обучение одаренных детей. И именно чуткость, внимание и помощь других людей оставляют им шанс на будущее или на достижение своей мечты, отметил руководитель Кабмина.

Гройсман добавил, что правительство считает своей обязанностью поддерживать благотворительность и сотрудничать со всеми, кто помогает ближним. "Не забываем, что каждая гривня, перечисленная в детский благотворительный фонд или собранная волонтерами на потребности фронта, может спасти чью-то жизнь", - отметил он.

Глава правительства поблагодарил всех благотворителей и представителей благотворительных фондов за гражданскую позицию и чувство социальной ответственности за судьбу общества.

Как известно, в Украине День благотворительности отмечается ежегодно во второе воскресенье декабря.