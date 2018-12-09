Скачать
Воскресенье, 09.12.2018
Адвокат: РФ может предъявить новые обвинения захваченным украинским морякам
Адвокат: РФ может предъявить новые обвинения захваченным украинским морякам
В Мариуполе авто въехало в остановку, есть пострадавшие
В Мариуполе авто въехало в остановку, есть пострадавшие
Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
Google Translate будет переводить слова с учетом гендерного аспекта
Google Translate будет переводить слова с учетом гендерного аспекта

Гройсман: Благотворительная деятельность - одна из наиболее уважаемых занятий в каждой стране

Гройсман: Благотворительная деятельность - одна из наиболее уважаемых занятий в каждой стране
17:44 Сегодня Телеграф kmu.gov.ua Фото: Правительственный портал

Новости Украины: Владимир Гройсман отметил, что за последние несколько лет в Украине значительно возросло количество людей, занимающихся благотворительностью.

Благотворительность является одним из наиболее уважаемых занятий в каждой стране, а уровень его развития является индикатором развития общества. Это отметил Премьер-министр Владимир Гройсман в поздравлении с Днем благотворительности.

"Благотворительная деятельность является одним из наиболее уважаемых занятий в каждой стране, которая олицетворяет собой благородные черты гуманизма, добропорядочности и помощи ближнему. Уровень развития благотворительности является четким индикатором развития общества. Распространение благотворительности свидетельствует, какое место в обществе занимают принципы морали и культуры в целом", - отметил руководитель правительства.

Во время событий на Майдане, в течение всего времени вооруженной агрессии против нашего государства украинцы поняли важность взаимопомощи и взаимовыручки, и благотворительность является одним из способов, которым мы можем помогать друг другу, не полагаясь на других.

Премьер-министр признал, что в Украине до сих пор есть немало общественных проблем, с которыми государство не в состоянии справиться самостоятельно. В частности, это лечение и реабилитация тяжело больных пациентов, помощь травмированным воинам, обучение одаренных детей. И именно чуткость, внимание и помощь других людей оставляют им шанс на будущее или на достижение своей мечты, отметил руководитель Кабмина.

Гройсман пообещал не менее 100 тыс "пакетов малыша"

Гройсман добавил, что правительство считает своей обязанностью поддерживать благотворительность и сотрудничать со всеми, кто помогает ближним. "Не забываем, что каждая гривня, перечисленная в детский благотворительный фонд или собранная волонтерами на потребности фронта, может спасти чью-то жизнь", - отметил он.

Глава правительства поблагодарил всех благотворителей и представителей благотворительных фондов за гражданскую позицию и чувство социальной ответственности за судьбу общества.

Как известно, в Украине День благотворительности отмечается ежегодно во второе воскресенье декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Благотворительность, Благотворительная деятельность, День Благотворительности, Владимир Гройсман.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
03 Ломаченко - Педраса. Видео онлайн-трансляция боя
04 Ломаченко - Педраса: события боя
05 Ломаченко - Педраса: все о бое
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Луганщине СММ ОБСЕ зафиксировали вражескую артиллерию
На Луганщине СММ ОБСЕ зафиксировали вражескую артиллерию
В Армении завершились выборы в парламент
В Армении завершились выборы в парламент
Прогноз погоды 9 декабря: пройдет мокрый снег и дождь, на дорогах гололед
Погода 9 декабря в Украине
Маникюр 2019: дизайн ногтей в трендовом коралловом оттенке (Фото)
Маникюр 2019: дизайн ногтей в трендовом коралловом оттенке (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь