День иконы Божией Матери "Знамение" 2018: история, приметы и традиции праздника

Новости Украины: Сегодня, 10 декабря, верующие чествуют один из важнейших образов – икону Пресвятой Богородицы, которая называется "Знамение".

Икона Божией Матери, которую именуют "Знамение", изображает Пресвятую Богородицу, которая сидит и молится; на груди ее, на фоне круглого щита — благословляющий Божественный Младенец — Спас-Эммануил. Это изображение Богоматери относится к числу самых первых ее иконописных образов.

История праздника

В XII веке обострился конфликт между Новгородом и Суздальским князем Андреем Боголюбским. Вот как говорит об этом летопись: "Двиняне не хотяху дати дани Новгороду, но предавшеся Великому Князю Андрею Юрьевичу, в Суздале тогда державствующу. Новгородцы отправили на Двину отряд требовать законной дани. То слышав Андрей, посла на них полк свой, который Новгородцы разбили на Беле озере".

Союзниками Андрея Боголюбского, по слову летописи, было 72 князя: смоленский, рязанский, муромский, полоцкий, переяславский и другие. Во главе войск заболевший Андрей поставил своего сына, Мстислава. В феврале 1170 года суздальцы с союзниками подошли к Новгороду, грабя и разрушая села, захватывая жителей в плен. Переговоры о мире были безуспешны, началась осада. Суздальцы были настолько уверены в победе, что заранее разделили для грабежа новгородские улицы.

Защищали Новгород посадник Якун (Ияков) и молодой князь Роман Мстиславич. Новгородцы, видя бесчисленных врагов, могли надеяться только на Божию помощь. Днем и ночью во всех храмах жители города возносили молитвы ко Господу и Пресвятой Богородице, прося о помощи и заступлении. Архиепископ Иоанн непрестанно молился несколько дней и на третью ночь услышал Божие повеление взять икону Богородицы, находившуюся в храме на Ильинской улице, и нести ее на городские стены.

Наутро духовенство и народ направились крестным ходом в указанный храм. Архиепископ Иоанн взял икону Богородицы, понес на городские стены и поставил напротив нападавших, но суздальцы не только не смягчились, а усилили приступ. Тучи стрел полетели на новгородцев, и одна стрела попала в лик Богородицы. Внезапно икона отвернулась от неприятеля, и новгородцы увидели, что из глаз Богородицы текут слезы! В тот же момент суздальцев охватил ужас, они в помрачении стали поражать друг друга. Новгородцы, воодушевленные знамением от иконы Богородицы, вышли из города и разбили врагов. Многих взяли в плен, а спасшиеся бегством гибли от холода, голода и болезней в разоренных ими же новгородских землях.

После чудесного избавления Новгорода от многочисленного неприятеля архиепископ Иоанн установил праздник Зна́мения Пресвятой Богородицы. Загадочным образом праздник был перенесен с 25 февраля, дня победы новгородцев над суздальцами, на 27 ноября. По одной из версий, это произошло потому, что 25 февраля приходится на дни Великого поста. По другой — дата 27 ноября была выбрана потому, что в этот день были именины Якуна (Иякова) — новгородского посадника, защитника города.

Чудотворную икону вернули в Спасо-Преображенский храм на Ильиной улице, где она и находилась прежде. В 1356 году для нее построили собор Зна́мения Пресвятой Богородицы. В советские годы икона находилась в Новгородском музее-заповеднике. В 1980-е годы специалисты проводили ее реставрацию и обнаружили на доске следы от наконечников стрел, одна из ран находится над левым глазом Богородицы. Образ много раз поновляли. В 1527 году митрополит Макарий реставрировал его и украсил окладом. В настоящее время от изображения XII века остались лишь несколько крупиц краски и фигуры апостола Петра и мученицы Наталии на обороте (икона двусторонняя). Лик Богородицы специалисты датируют XVI веком. В настоящее время икона находится в Новгородском Софийском соборе.

Традиции и приметы праздника

В этот день традиционно проводят праздничные богослужения. После службы принято семьей собраться за обедом. Однако не нужно забывать, что День иконы Божией Матери "Знамение" празднуется во время Рождественского поста. По этой причине следует соблюдать соответствующие ограничения в еде.

Как и в любой иной церковный праздник, запрещается в этот день ругаться, браниться, сквернословить, вступать в споры, ссориться с кем-либо. Откажитесь от вредных привычек хотя бы в этот светлый и важный день.

В народе этот праздник называют еще Зимнее знамение. Он имеет свои приметы.

Так, рыбалка на Знамение будет неудачной, так как вся рыба в этот день уходит в омут. Если в этот день печной дым стелется по земле – ждать оттепель, а если он стоит столбом – жди мороза.

Кроме того, есть популярное народное поверье – если в этот день на восходе Солнца встать лицом к северному ветру, то он унесет прочь все несчастья, печали, беды и горечи.