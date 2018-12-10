Растаможка евроблях: По новому закону растаможили тысячную "евробляху"

Новости Украины: В растаможивании авто на иностранных номерах лидирует Черновицкая таможня.

Черновицкая таможня ГФС осуществила таможенное оформление тысячного автомобиля марки Nissan Qashqai +2 2011 года выпуска на "еврономерах".

"Черновицкая таможня ДФС осуществила таможенное оформление тысячного автомобиля на "еврономерах". Это было легковой транспортное средство марки Nissan Qashqai +2 2011 года выпуска. Его таможенная стоимость составляла более 194,6 тыс грн. В госбюджет гражданин оплатил почти 87,9 тыс грн, из которых добровольно оплачена сумма в 8500 грн за несоблюдение сроков и условий таможенных режимов временного ввоза или транзита", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом с 26 ноября по 10 декабря 2018 года, то есть с момента первого оформления транспортного средства на иностранной регистрации по новым правилам, в бюджет перечислено 65,8 млн грн, экономия граждан составила 38,6 млн грн.

Таможенное оформление автомобилей, которые были ввезены в таможенных режимах временного ввоза или транзита, осуществлено 19 таможнями.

Наибольшее количество автомобилей оформлено Черновицкой таможней (438 единиц) и Волынской таможней (260 единиц).

При таможенном оформлении 824 транспортных средств, в отношении которых нарушены сроки и условия таможенных режимов временного ввоза или транзита, оплачено 7 млн грн.