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День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря
День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря

День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря

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День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря
19:18 Сегодня Телеграф

Новости Украины: 13 декабря украинцы отмечают день Андрея Первозванного.

Народный праздник Андреев день отмечается 13 декабря. В этот день верующие православной церкви чтут память святого Андрея Первозванного, который является родным братом апостола Петра. Этот праздник хоть и церковный, но в то же время очень глубоко связан с народными традициями, поэтому многие и интересуются, как гадать на Андрея.

Известно, что Святой Андрей назван Первозванным, потому что был призван первым из апостолов и учеников Иисуса Христа. До последнего дня земного пути Спасителя следовал за Ним его Первозванный апостол. Когда Дух Святой сошел на учеников Христа, апостолы бросили жребий, кто и куда отправится на служение. Андрею выпали территории, где расположены славянские земли. Поэтому День памяти Андрея Первозванного всегда у нас проводится с таким благоговением. 

Приметы на День Андрея Первозванного

Праздник Святого Андрея всегда сопровождался народными верованиям и обрядами. Так, в этот день люди ранее смотрели за погодой. Приметы на День Андрея могут многое рассказать о будущем.

Если в этот праздник пойдет снег и не растает, то будет он лежать еще 110 дней.

Перед тем, как набрать из проруби воды, ее слушали. Если слышался шум, то быть метели, а если стоит тишина, то зима будет спокойной.

Если в этот день морозно, но ясно, то быть добру и хорошему урожаю.

Если в Андреев день огонь в печи горит красным пламенем, то скоро начнется стужа, а если белым – оттепель.

Что нельзя делать на Андреев день

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Андреев день в народном славянском календаре – это период, с которого начинается зимний праздничный цикл, за ним идут Новый год и Рождество. А у католиков день святого Андрея считается началом Рождественского поста. Отвечая на вопрос, что нельзя делать на Андреев день, сообщаем, что с Андреева дня до самого Нового года или Крещения нельзя было заниматься прядением и ткачеством, чтобы не накликать беду. Также легенды говорят, что в том доме, где с особым трепетом отмечали Андреев день, ожидается хороший и плодородный урожай.

Также День Святого Андрея Первозванного сопровождается вопросами о том, в чем помогает Андрей Первозванный, как выглядит икона апостола Андрея, и как молиться. Известно, что Святой апостол Андрей Первозванный – покровитель профессий, связанных с морем. Ему молятся о защите тех, кто выходит в плавание. Святой также покровительствует переводчикам и учителям иностранного языка. Родители дочерей и девушки на Андрей Первозванный праздник просят Святого Андрея Первозванного об удачном замужестве. В целом на Андрей Первозванный день памяти молятся о следующем:

Обращении в христианскую веру

Помощи морякам Защите Отечества

Помощи учителям иностранных языков и переводчикам

Укреплении веры

Единении народа под христианским началом

Счастливом замужестве.

Гадания на Андрея

Гадание на имя жениха в день Андрея

Девушкам понадобится таз с водой, ореховая скорлупа, небольшие листочки бумаги с мужскими именами и огарок свечи. В скорлупе необходимо закрепить свечку, зажечь ее и установить посередине таза. По его краям разместить бумажки с именами и ждать, к какой из них поплывет "лодочка" со свечой. В результате можно узнать имя будущего супруга.

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Гадание на святого Андрея на полотенцах

В ночь на Андрея Первозванного нужно, приговаривая: "Суженый-ряженый, прийди и утрись", вывесить за окном белое полотенце. Если наутро оно будет влажным, значит в новом году произойдет встреча с любимым и состоится свадьба.

Гадание в ночь на святого Андрея 2018 на сон

Нужно взять гребешок и положить его перед сном под подушку со словами: "Суженый-ряженый, приди и причеши меня". Если во сне привидится парень, значит он и станет избранником девушки. Похожие способы гадания с хлебом. Только, ложа корочку под подушку, необходимо произнести слова: "Суженый приходи, накормлю тебя".

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