Гройсман: Мы готовы выделить средства на внедрение новых программ и предметов в школах

Новости Украины: Владимир Гройсман отметил, что Кабинет министров Украины выделит деньги на новые патриотические предметы в школах.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за активное привлечение молодежи к развитию страны и внедрение специальных предметов патриотического воспитания детей в школах. Об этом он сказал во время встречи с лауреатами Премии Кабинета министров Украины, сообщает Правительственный портал.

"У каждого есть свой путь и видение будущего. Но главное: вы не стоите в стороне всех процессов, которые происходят в государстве. Наши реформы - это не просто изменения. Это организация нового украинского государства", - отметил Премьер, обращаясь к награжденным.

Он также обратил внимание, что сейчас надо унифицировать работу с молодежными организациями, поддерживать их. "А патриотическое воспитание нужно не вне школы, а в рамках школьного образования. Мы готовы направлять средства на внедрение новых программ и предметов", - сказал Гройсман.

Премия Кабмина является одной из составляющих правительственной поддержки талантливых юношей и девушек, ее размер составляет 50 тыс. грн. Награду присуждают за активное участие в правозащитной и политической деятельности, развитие местного самоуправления, в национально-патриотическом воспитании, волонтерской деятельности, защите территориальной целостности Украины, развитие социально ответственного бизнеса, культурно-художественной и научной деятельности.

В этом году среди победителей - волонтеры и социальные работники, которые занимаются с детьми вне школы. Самому старшему из них - 34 года.