Комитет ВР рекомендовал Кабмину внести изменения к закону "О туризме"

Новости Украины: Комитет Верховной Рады порекомендовал Кабинету министров Украины изменить туристическое законодательство.

Комитет Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма рекомендовал Кабмину разработать изменения к закону "О туризме" из-за массовых нарушений прав украинских туристов в 2018 году. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады по итогам заседания Комитета ВР.

"Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма рекомендовал Кабинету Министров подготовить и внести в Закон "О туризме" изменения касательно введения права туроператора реализовывать туристические услуги путем формирования и выдачи электронного ваучера через Единый реестр электронных ваучеров", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительству рекомендуют поручить Министерству экономического развития и торговли совместно с Министерством финансов разработать механизм новой эффективной системы налогообложения, а также ввести действенный механизм идентификации участников туристического рынка. Речь идет о создании Реестра участников туристического рынка - туроператоров и турагентов.

Еще одним шагом должно стать ускорение принятия Постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления туроператорской деятельности" относительно усиления ответственности туроператоров и турагентов. В нем, в частности, планируется предусмотреть обязательства туроператоров начинать продажу туристского продукта, включая чартерные перевозки, только после заключения договора с поставщиком перевозки, в котором должна быть прописана согласованная серия чартерных рейсов с указанием маршрута, начала и окончания серии чартерных рейсов.

Парламентарии также рекомендуют ускорить осуществление проверки туристических компаний ООО "Оазис Тревел Украина" и ООО "Джоин АП" и всех его дочерних компаний, а также других юридических лиц, работающих под брендом Join UP! на предмет соблюдения лицензионных требований.

"Поручить Министерству инфраструктуры усилить ответственность авиакомпаний за выполнение договорных обязательств и обязать их публиковать у себя на официальном сайте полную информацию о законтрактованных чартерных рейсах, проводить мониторинг договоров на предмет соответствия законтрактованных объемов перевозки имеющемуся техническому парку (резервного фонда воздушных судов)", - говорится в рекомендациях.