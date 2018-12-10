Скачать
Понедельник, 10.12.2018
ЦИК и Совет Европы впервые в истории заключили Меморандум о сотрудничестве
ЦИК и Совет Европы впервые в истории заключили Меморандум о сотрудничестве
Стало известно, зачем облгазы втягивают потребителей в долги
Стало известно, зачем облгазы втягивают потребителей в долги
Усик готов встретиться с Андре Уордом
Усик готов встретиться с Андре Уордом
День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря
День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря

Омелян: Разрешения на международные перевозки с 1 января будут выдаваться онлайн

Омелян: Разрешения на международные перевозки с 1 января будут выдаваться онлайн
22:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: С 1 января 2019 года выдача разрешений на международные перевозки будет переведена в онлайн-плоскость.

По словам министра, в этом году удалось получить дополнительно рекордное количество разрешений сверх квоты - почти 111 тысяч.

С 1 января 2019 года выдача разрешений на международные автомобильные грузовые перевозки должна осуществляться в режиме онлайн, что позволит минимизировать коррупцию в сфере распределения квот на грузовые автомобильные перевозки.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом заявил министр Владимир Омелян в ходе расширенного совещания с представителями Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины (АсМАП), главой "Укртрансбезопасности" Михаилом Ноняком и руководителями структурных подразделений министерства.

"Я хорошо знаю сложившуюся ситуацию и считаю ее недопустимой. Я прошу профильный департамент министерства вместе с АсМАП проработать перевод услуги выдачи разрешений в электронную плоскость. Мы должны ввести этот сервис с 1 января 2019 года. Электронный кабинет перевозчика работает хорошо, он стал одним из самых успешных украинских антикоррупционных реформ, мы должны повторить этот успешный опыт и в процессе выдачи разрешений", - цитирует пресс-служба Омеляна.

По словам министра, в этом году удалось получить дополнительно рекордное количество разрешений сверх квоты - почти 111 тысяч. На 2019 год более чем на 30 тысяч разрешений увеличена квота, а Франция и Нидерланды в следующем году согласились на обмен многократными разрешениями.

Таможенники подсчитали убытки от блокирования границы "евробляхерами"

"Также 2019 год мы уже начинаем без разрешений для перевозок транспортными средствами Евро-5 и выше с Британией и активно работаем с проектом протокола, который направлен Турецкой стороной, предусматривающим либерализацию двусторонних перевозок. Активно идет обмен бланками разрешений с иностранными коллегами, чтобы наши перевозчики с 1 января 2019 года были обеспечены разрешениями новой квоты", - подчеркнул он.

В то же время, по словам Омеляна, ситуация с польскими разрешениями остается сложной. "В течение года были приложены усилия не только со стороны Мининфраструктуры, но и премьер-министра и МИДа. Уже в четверг в Варшаве продолжим диалог с целью разрешения ситуации по данному направлению", - сообщил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Министерство инфраструктуры, Владимир Омелян, Международные перевозки, Автомобильные перевозки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дождливая неделя в Украине: синоптики рассказали, когда придут морозы
02 В королевской семье разгорелся еще один скандал из-за Меган Маркл
03 Вторая неделя военного положения: что изменилось в стране
04 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (10.12 - 16.12)
05 Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Генштабе осудили отлов призывников на улицах
В Генштабе осудили отлов призывников на улицах
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (3.12 - 9.12)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Украину накроет снежная буря: циклон принесет метели, снегопады и гололед
Украину накроет снежная буря: циклон принесет метели
Запущенный 40 лет назад зонд NASA покинул Солнечную систему
Запущенный 40 лет назад зонд NASA покинул Солнечную систему
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь