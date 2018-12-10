Омелян: Разрешения на международные перевозки с 1 января будут выдаваться онлайн

Новости Украины: С 1 января 2019 года выдача разрешений на международные перевозки будет переведена в онлайн-плоскость.

По словам министра, в этом году удалось получить дополнительно рекордное количество разрешений сверх квоты - почти 111 тысяч.

С 1 января 2019 года выдача разрешений на международные автомобильные грузовые перевозки должна осуществляться в режиме онлайн, что позволит минимизировать коррупцию в сфере распределения квот на грузовые автомобильные перевозки.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом заявил министр Владимир Омелян в ходе расширенного совещания с представителями Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины (АсМАП), главой "Укртрансбезопасности" Михаилом Ноняком и руководителями структурных подразделений министерства.

"Я хорошо знаю сложившуюся ситуацию и считаю ее недопустимой. Я прошу профильный департамент министерства вместе с АсМАП проработать перевод услуги выдачи разрешений в электронную плоскость. Мы должны ввести этот сервис с 1 января 2019 года. Электронный кабинет перевозчика работает хорошо, он стал одним из самых успешных украинских антикоррупционных реформ, мы должны повторить этот успешный опыт и в процессе выдачи разрешений", - цитирует пресс-служба Омеляна.

По словам министра, в этом году удалось получить дополнительно рекордное количество разрешений сверх квоты - почти 111 тысяч. На 2019 год более чем на 30 тысяч разрешений увеличена квота, а Франция и Нидерланды в следующем году согласились на обмен многократными разрешениями.

"Также 2019 год мы уже начинаем без разрешений для перевозок транспортными средствами Евро-5 и выше с Британией и активно работаем с проектом протокола, который направлен Турецкой стороной, предусматривающим либерализацию двусторонних перевозок. Активно идет обмен бланками разрешений с иностранными коллегами, чтобы наши перевозчики с 1 января 2019 года были обеспечены разрешениями новой квоты", - подчеркнул он.

В то же время, по словам Омеляна, ситуация с польскими разрешениями остается сложной. "В течение года были приложены усилия не только со стороны Мининфраструктуры, но и премьер-министра и МИДа. Уже в четверг в Варшаве продолжим диалог с целью разрешения ситуации по данному направлению", - сообщил он.