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Неделя права в Украине: Студентов и школьников будут учить отстаивать свои права

Неделя права в Украине: Студентов и школьников будут учить отстаивать свои права
06:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины: Школьников и студентов научат отстаивать свои права.

С понедельника, 10 декабря в Украине стартовала Неделя права, во время которой учеников общеобразовательных и профессионально-технических заведений, а также студентов вузов научат отстаивать свои права.

Предварительно план мероприятий, которые должны состояться в рамках Недели права, был разослан в областные департаменты образования и науки, Киевскую городскую государственную администрацию, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Среди запланированных интерактивов - книжные выставки, правовые конкурсы, мастер-классы и лекции опытных юристов, уроки по противодействию буллингу, во время которых учащиеся и студенты узнают, куда обращаться, чтобы защитить свои законные интересы, где найти нужную информацию, как противодействовать дискриминации и насилию на разных уровнях. Также рассмотрят права участников АТО / ООС, членов их семей и внутренне перемещенных лиц ", - говорится в сообщении.

К проведению мероприятий присоединятся представители министерств, местных властей, общественных организаций, депутаты, ученые и художники.

Всеукраинская неделя права продлится до 14 декабря.

Напомним, Министерство образования и науки Украины представило новые правила приема в вузы на 2019 год.

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Студенты, МОН, Школьники, Неделя права.
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