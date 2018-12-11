Обогнали Россию: Украина поднялась в рейтинге свободы человека

Новости Украины: В рейтинге свободы человека Украина обогнала Россию и поднялась на 16 позиций.

Украина поднялась на 16 пунктов и заняла 118 место из 162 в рейтинге "Индекс свободы человека 2018".

Об этом на странице в Facebook сообщает Институт политических исследований и политических консультаций со ссылкой на отчет исследовательских центров The Cato Institute и Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, выпущенный ко дню прав человека.

Украина находится на 118 месте между Объединенными Арабскими Эмиратами (117) и Того (119). У России (120 место) столько же баллов, как и у Того.

Важно также то, что Украина сделала самый большой шаг вперед среди всех стран мира, поднявшись на 16 позиций за год. Первые пять мест в рейтинге занимают Новая Зеландия, Швейцария, Гонконг, Австралия и Канада соответственно. Худшая ситуация с правами человека в Ливии (158 место), Ираке (159), Йемене (160), Венесуэле (161), Сирии (162). Индекс высчитывается на основе 79 показателей личной, общественной и экономической свободы, используя данные за период 2008-2016 годы.

Напомним, Украина заняла 88-е место в глобальном рейтинге качества жизни. К такому выводу пришли авторы глобального рейтинга индекса человеческого развития, составленного аналитиками Программы развития ООН (ПРООН). Лучший индекс человеческого развития в мире зафиксирован в 2017 году в Норвегии.