"Укрпошта" предупредила об увеличении сроков стандартной доставки

Новости Украины: В праздничный период сроки стандартной почтовой доставки могут увеличиться.

Компания предложила для осуществления экспресс доставки товаров из пяти крупнейших городов Украины пользоваться совместными решениями "Укрпошты" и DHL Express.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" предупредил об увеличении сроков доставки из-за роста объемов почты в предновогодний и рождественский периоды, сообщается на сайте компании.

"Из-за роста объемов почты, пересылаемой в предновогодний и рождественский периоды сроки стандартной почтовой доставки могут увеличиться. В это время в усиленном режиме работает авиационная инфраструктура (аэропорты, авиалинии, хэндлинг компании) и таможенные подразделения Украины и других стран мира, однако их пропускные возможности ограничены", - говорится в сообщении.

Компания также предложила для осуществления экспресс доставки товаров из пяти крупнейших городов Украины пользоваться совместными решениями "Укрпошты" и DHL Express.

Как сообщалось ранее, ПАО "Укрпошта" пообещало сохранить сеть сельских отделений, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с работниками почты в Житомире