Предсказания Ванги на 2019 год: что пророчила знаменитая ясновидящая

Новости Украины: Что предрекала знаменитая болгарской провидица Ванга на 2019 год.

Британская пресса приводит предсказания на 2019-й год от знаменитой болгарской провидицы Ванги, которая, как утверждается, верно предсказала теракты 11 сентября 2011 года в США, катастрофическое цунами 2004 года, гибель российской подводной лодки «Курск» и Brexit.

Ванга предсказала некоторые изменяющие жизнь события в течение следующих 12 месяцев, в том числе экономический крах в Европе и покушение на президента РФ Владимира Путина. Не обделила вниманием провидица и президента США Дональда Трампа. Согласно ее предсказаниям он заболеет загадочной болезнью, в результате которой может оглохнуть. Кроме того, близкий родственник президента США попадет в опасную аварию.

Что касается природных катаклизмов, то в Азии следует ожидать мега-цунами, которое похоже на катастрофу 2004 года. А на территорию России рухнет гигантский метеорит. Слепая Ванга также предсказывала экономической коллапс в Европе.

Вангелия Пандева Гуштерова, известная просто, как Ванга, умерла в августе 1996 года в возрасте 85 лет. Специалисты подсчитали, что сбывается около 68% ее предсказаний — а не 85%, как утверждают ее поклонники. Многие пророчества Ванги сбылись, многие так и остались неразгаданными тайнами. Гитлеру предсказательница предрекла поражение в войне с Россией. В науке будет сделано немало открытий по видениям бабы Ванги. Гибель членов экипажа подлодки "Курск", произошедшей в 2000 году, тоже была ею предсказана в 1980 году. Биография провидицы и её предсказания до сих пор становятся предметом изучения.