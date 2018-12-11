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В ВМС Украины началась подготовка резервистов

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В ВМС Украины началась подготовка резервистов
16:47 Сегодня Телеграф mil.gov.ua Фото: Минобороны

Новости Украины: Подготовка резервистов оперативного резерва первой очереди ВМС ВСУ началась на базе отдельной бригады морской пехоты.

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины началась подготовка резервистов оперативного резерва первой очереди.

Учебные сборы с резервистами оперативного резерва первой очереди начались на базе отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины.

Целью мероприятия является повышение уровня готовности войск к применению по назначению в случае открытой агрессии со стороны России. Собрание предусматривают теоретическую и практическую подготовку. В частности планируется проведение тактических учений на одном из военных полигонов.

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"Учебные сборы с резервистами в Вооруженных силах Украины проводятся в рамках введения и обеспечения правового режима военного положения в отдельных областях Украины", - добавили в командовании.

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Украина, ВМС, Вооруженные Силы Украины, ВСУ, Резервисты, Военно-морские силы Украины.
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