Суд установил меру пресечения для одного из организаторов "русской весны"

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17:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Государственная пограничная служба

Новости Украины: К подозреваемому в массовых беспорядках и захвате госзданий в Луганске суд применил меру пресечения.

По ходатайству прокуратуры Луганщины суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в массовых беспорядках и захвате государственных зданий в Луганске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

"Прокуратура Луганской области осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту захвата зданий, которые обеспечивают деятельность органов государственной власти, организации массовых беспорядков, сопровождавшихся уничтожением имущества и захватом зданий, похищение, присвоение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в течение марта-апреля 2014 года группы лиц, вступив в преступный сговор между собой, принимали активное участие в массовых беспорядках, захвате зданий, обеспечивающих деятельность органов государственной власти на территории Луганской области, в частности, помещений Луганской областной государственной администрации, прокуратуры Луганской области, Службы безопасности Украины в Луганской области, откуда был похищен арсенал оружия, боеприпасов, взрывчатые вещества и устройства.

Действия организаторов и участников массовых беспорядков были направлены на формирование у жителей Луганской области негативного отношения к украинской власти, свержения конституционного строя и захвата части территории Украины.

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В уголовном производстве сообщено о подозрении 19 лицам, которых объявлено в розыск.

6 декабря этого года один из подозреваемых в совершении указанных уголовных правонарушений был задержан и следственным судьей по ходатайству прокурора применена к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Санкция статей, инкриминируемых задержанному, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

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Луганск, Суд, Луганщина, Русская весна.
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