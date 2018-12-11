Порошенко подписал закон о "пенсионных" изменениях в госбюджете-2018

Новости Украины: Президент Украины подписал закон о "пенсионных" изменениях в госбюджете-2018.

Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в госбюджет-2018 относительно увеличения расходов почти на 10,8 млрд гривен для выплаты пенсий. Об этом говорится на странице закона № 9369 на официальном сайте Верховной Рады.

Так, в графе о дате и состоянии прохождения документа указывается, что закон 11 декабря "возвращен с подписью от Президента".

Законом, в частности, предусматривается перераспределение и увеличение расходов на выплату пенсий почти на 10,8 млрд гривен.

Кроме того, законом увеличиваются расходы на выплату доплат за работу в зоне отчуждения, обеспечение своевременной выплаты ежегодного и дополнительного отпусков по бюджетной программе "Социальная защита граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" на 227,4 млн гривен и на станцию "Академик Вернадский" 27,6 млн гривен.

Как сообщалось, Верховная Рада 6 декабря приняла закон № 9369 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год".