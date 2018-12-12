В Украине запретили вакцину от ветряной оспы: названа причина

Новости Украины: Средство ввезено на территорию Украины с нарушением требований законодательства.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила постоянный запрет на вакцину от ветряной оспы "Варилрикс". Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Стало известно, что вакцину обнаружили в обращении на территории Украины серии 32050718, производитель готовой лекарственной формы "СмитКляйн Бичем-Биомед", Россия", упаковщик и контроль качества ООО "Смиткляйн Бичем-Биомед", Россия" с маркировкой на русском языке, ввезенного на территорию Украины с нарушением требований законодательства.

"Субъектам хозяйственной деятельности, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно, после получения предписания: проверить наличие указанной серии лекарственного средства и принять меры по его изъятию из обращения для дальнейшей утилизации и/или уничтожения; при наличии указанной серии лекарственного средства уведомить территориальный орган Гослекслужбы по месту расположения о причинах и принятых мерах относительно выполнения распоряжения", – говорится в сообщении.

Ранее в Украине ввели постоянный запрет на применение и реализацию лекарственных средств "Валсартан", "Ванатекс" и "Тиара Трио" для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности.