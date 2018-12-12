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Законы о "евробляхах": Верховный суд отказался открывать дело по поводу отмены

Законы о &quot;евробляхах&quot;: Верховный суд отказался открывать дело по поводу отмены
15:20 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Верховный Суд отказал в открытии дел по заявлению активистов относительно обжалования принятых Верховной Радой законов о налогообложении и растаможке авто на еврономерах.

В Верховном суде разъяснили, что, если была нарушена установленная Конституцией Украины процедура рассмотрения законов, их принятия или вступления их в силу, то такие дела находятся под юрисдикцией Конституционного суда. Об этом сообщается на сайте Верховного суда.

"Верховный Суд отказал в открытии производства по делу по иску ОО "Бюро добрых дел" к Президенту Украины и Верховной Раде Украины о признании противоправными действий Парламента по принятию в первом чтении и за основу законопроектов "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (№ 8487 от 15 июня 2018 года) и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№ 8488 от 15 июня 2018 года), признание этих нормативно-правовых актов незаконными и их отмене", - говорится в сообщении.

Растаможка евроблях: По новому закону растаможили тысячную "евробляху"

Активисты утверждали, что законопроекты приняты с нарушением Регламента ВР Украины. По мнению истца, президент должен был наложить вето на эти законопроекты, однако подписал их.

В Верховном суде разъяснили, что, если была нарушена установленная Конституцией Украины процедура рассмотрения законов, их принятия или вступления их в силу, то такие дела находятся под юрисдикцией Конституционного суда.

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Украина, Верховный суд Украины, Еврономера, Европейские номера, Евробляхи.
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