Суд по делу Гриба перенесли в связи с плохим самочувствием

Новости Украины: Судебное заседание обвиняемого в терроризме украинца Павла Гриба перенесли на 21 декабря.

Суд по делу гражданина Украины Павла Гриба, обвиняемого РФ в содействии терроризму, в среду не состоялось и перенесено на 21 декабря. Об этом сообщил отец заключенного Игорь Гриб.

"12 декабря 2018 года. Очередное заседание Северо-Кавказского окружного военного суда так и не состоялось. У Павла сильная боль в животе, рвота, повышенная температура тела. "Скорая помощь" никакой помощи оказать не смогла", - поделился И.Гриб на своей странице в Facebook.

Также он заявил, что заседание перенесено на 21 декабря.

Напоминаем, что 28 августа 2017 года бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил, что во время посещения Республики Беларусь спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла.

Позже, 7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе в Краснодаре.

Дело П.Гриба было передано для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный суд, он был этапирован в Ростов-на-Дону.

7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на 6 месяцев - до 24 апреля 2019 года - арест П.Гриба.